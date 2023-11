Uusi ja parannettu suorituskyky: Cities: Skylines II:n laajennussuunnitelman parannukset viivästyvät

Colossal Orderin kehittämä Cities: Skylines II, rakastettu kaupunginrakennussimulaatiopeli, on ilmoittanut viivästyksestä laajentumissuunnitelmassaan. Vastauksena pelaajien palautteeseen PC-version suorituskykyongelmista ja päätöksestä lykätä konsolin julkaisua vuoteen 2024, kehitystiimi on päättänyt priorisoida laajemman suorituskyvyn ja virheenkorjaukset ennen uuden sisällön julkaisua. Toimitusjohtaja Mariina Hallikainen pahoitteli viivästystä tuoreessa blogikirjoituksessa ja korosti, että on tärkeää varmistaa vankka pohja ennen uusien ominaisuuksien lisäämistä.

Cities: Skylines II:n laajennuskortin sisältöä on lykätty neljänneksellä. Beach Properties -materiaalipaketti, joka oli alun perin tarkoitus julkaista vuoden 4 viimeisellä neljänneksellä, saapuu nyt vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi alun perin vuoden 1 ensimmäiselle neljännekselle suunnitellut Modern Architecture- ja Urban Promenades -tuotepaketit on siirretty vuoden 2024 toiselle neljännekselle. Deluxe Relax ja Soft Myös rock-radioasemat näkevät viiveitä, ja julkaisupäivät ovat Q1 ja Q2024 2. Bridges & Ports -laajennus jatkuu kuitenkin raiteilla vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Keskittyminen suorituskykyyn ja virheenkorjauksiin johtuu sitoutumisesta vastaamaan pelaajayhteisön esittämiin huolenaiheisiin. Toimitusjohtaja Hallikainen kertoi, että kehitystiimi käyttää aikaa monimutkaisempien ongelmien ratkaisemiseen pikakorjausten jälkeen. Tiimi työskentelee parhaillaan GPU-suorituskyvyn parantamiseksi graafisten yksityiskohtien säätöjen avulla ja siirtyy myöhemmin suorittimen optimointiin änkytyksen korjauksia varten. He tarkastelevat aktiivisesti pelaajien virheraportteja, ja 100 toistettavaa ongelmaa on jo tunnistettu ja 100 raporttia on lisätutkimuksen alla.

Ennen pelin julkaisua Colossal Order ja julkaisija Paradox Interactive korottivat vähimmäis- ja suositeltuja määrityksiä myöntäen, että he eivät olleet saavuttaneet haluttuja vertailuarvoja. Tästä huolimatta he päättivät jatkaa julkaisua suunnitellusti. Kuitenkin julkaisun jälkeen fanit ilmaisivat pettymyksensä suorituskykyyn vedoten virheisiin ja optimoinnin puutteeseen jopa huippuluokan laitteistoissa.

Alkuperäisestä takaiskusta huolimatta Colossal Order on sitoutunut parantamaan pelin vakautta. Kun he ovat ratkaisseet PC-version suorituskykyongelmat, he siirtävät painopisteensä konsolin julkaisuun ja DLC-sisältöön. On selvää, että kehitystiimi on päättänyt tarjota pelaajille paremman ja nautinnollisen kokemuksen, kun he jatkavat ahkerasti työtä Cities: Skylines II:n parantamiseksi.

UKK

K: Miksi Cities: Skylines II:n laajennussuunnitelma viivästyy?

V: Kehitystiimi on päättänyt asettaa suorituskyvyn ja virheenkorjaukset etusijalle PC-version suorituskykyä koskevan pelaajien palautteen ja konsolin julkaisun lykkäämisen perusteella.

K: Mihin laajennuspassin sisältöön viive on vaikuttanut?

V: Beach Properties -sisältöpakettien, Modern Architecture- ja Urban Promenades -luontipakettien sekä Deluxe Relax- ja Soft Rock -radioasemien julkaisupäivät viivästyvät.

K: Mihin ongelmiin kehitystiimi keskittyy tämän viiveen aikana?

V: Tiimi keskittyy monimutkaisten virheiden ratkaisemiseen ja suorituskyvyn optimointiin aloittaen GPU-suorituskyvyn graafisilla säädöillä ja jatkamalla prosessorin optimoinnilla pätkimien korjauksia varten.

K: Vaikuttaako viive Bridges & Ports -laajennusjulkaisuun?

V: Ei, Bridges & Ports -laajennus pysyy aikataulussa vuoden 2 toisella neljänneksellä.

K: Mikä on tiimin suunnitelma sen jälkeen, kun PC-version suorituskykyongelmat on käsitelty?

V: PC-version vakauden parantamisen jälkeen tiimi keskittyy konsolijulkaisuun ja DLC-sisältöön.