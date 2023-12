Carolina Panthers siirtää harjoitusleirin Charlotteen

Carolina Panthers on tehnyt päätöksen siirtää harjoitusleirinsä Wofford Collegesta Spartanburgin piirikunnasta Charlotteen. Ilmoitus tehtiin keskiviikkona, mikä merkitsi merkittävää muutosta joukkueelle, joka oli kutsunut Spartanburgin kotiin vuodesta 1995 lähtien.

"Olemme innoissamme voidessamme tuoda harjoitusleirimme Charlotten laitokseemme", sanoi Kristi Coleman, Carolina Panthersin presidentti. "Kiitämme Woffordia ja Spartanburgin yhteisöä heidän vieraanvaraisuudestaan ​​vuosien aikana. Kun siirrymme Charlotteen, olemme edelleen omistautuneet faneillemme Etelä-Carolinassa ja jatkamme fani- ja yhteisötapahtumien järjestämistä osavaltiossa.

Viime kaudella vain kuusi joukkuetta, mukaan lukien Panthers, piti harjoitusleirinsä poissa omista tiloistaan ​​COVID-19-pandemian vuoksi. Vuonna 2020 Panthers järjesti leirinsä Bank of America Stadiumilla ja viereisillä harjoituskentillä. Sitä ennen harjoitusleiri oli jatkuvasti pidetty Wofford Collegessa.

Päätös ei tullut yllätyksenä Spartanburgin lääninvaltuutetulle David Brittille, joka paljasti, että he olivat odottaneet joukkueen lähtevän yliopistosta viimeisen kolmen vuoden ajan. Brittin mukaan "Panthersilla on erilainen omistusoikeus. En usko, että hän [omistaja] on samalla tavalla sitoutunut siihen, että Panthers on Carolinan joukkue. Se ei ole vain Pohjois-Carolinan joukkue.

Panthersin ja Wofford Collegen välinen suhde oli yksi NFL:n pisimmistä, toiseksi vain Pittsburgh Steelersin ja St. Vincent Collegen välisen kumppanuuden jälkeen. Tohtori Nayef Samhat, Wofford Collegen presidentti, ilmaisi kiintymyksensä Panttereihin ja harjoitusleirin vaikutukseen Spartanburgin yhteisöön. ”Olemme vaalineet erityistä suhdettamme Carolina Panthersiin joukkueen perustamisesta lähtien. Tulemme kaipaamaan heidän osallistumistaan ​​kampukselle ja jännitystä, jonka harjoitusleiri toi Spartanburgiin ja osavaltioon."

Vaikka paikallisten asukkaiden keskuudessa saattaa olla pettymyksiä, Panthersin päätös avaa uusia mahdollisuuksia joukkueelle ja sen tiloihin. Muutto on osa laajempaa pyrkimystä päivittää tiimin harjoitus- ja koulutustiloja, joihin kuuluu Atrium Health Domen poistaminen tammikuussa uusien harjoituskenttien tilaa varten. Nämä muutokset tarjoavat Panthersille kolme täyspitkää harjoituskenttää, jotka tarjoavat enemmän tilaa ja minimoivat kulumisen.

Caroline Wright, Tepper Sports & Entertainmentin vanhempi varapresidentti ja tapahtumapaikasta vastaava johtaja, totesi: "Kupolin poistaminen on alku jatkuvalle prosessille tiimin tilojen päivittämiseksi. Tulevia parannuksia ovat muun muassa kentät ja jalkapallotoimintaa ja yhteisömahdollisuuksia varten kenttätalon rakentaminen. Tarvittaessa tiimi tutkii myös sisäharjoitteluvaihtoehtoja.

Kun Panthers valmistautuu tulevaan kauteen, he viimeistelevät edelleen suunnitelmia fanien majoittamisesta harjoitusleirillä. Tarkemmat tiedot jaetaan aikanaan. Joukkue aikoo aloittaa kauden Fan Festillä Etelä-Carolinassa ja jatkaa sitten Back Together Footballia Charlottessa. Vaikka eräs luku on päättynyt Wofford Collegen lähdön myötä, Panthersia odottaa uusi ja jännittävä aikakausi päivitetyssä harjoitustilassa Charlottessa.