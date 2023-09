Pokémon Go: Mankey voi olla kiiltävä!

Yhteenveto:

Pokémon Go -pelissä pelaajilla on mahdollisuus kohdata sikaapina Pokémon Mankey luonnossa. Jännittävä uutinen on, että Mankey voi myös olla kiiltävä! Tämä tarkoittaa, että pelaajilla on mahdollisuus saada kiiltävä versio tästä Pokémonista, jonka väri on erilainen kuin tavallisella. Yhdessä Mankeyn kanssa sen kehitys, Primeape, voi myös olla kiiltävä.

Annihilapen, Mankeyn ja Primeapen lopullisen evoluution Pokémon Scarletista ja Violetista, mahdollisen käyttöönoton myötä on suositeltavaa aloittaa Mankey-karkkien kerääminen tätä kehitystä ennakoiden. Paldean Pokémonin varhaiset julkaisut Pokémon Gossa viittaavat siihen, että Annihilape saattaa liittyä listaan ​​pian.

The Silph Roadin tekemän tutkimuksen mukaan Mankeyn kiiltoaste Pokémon Go -pelissä on noin yksi 500:sta. Mankeylla ei kuitenkaan ole "permaboostia", mikä tarkoittaa, että se ei ole harvinainen spawn, eikä sillä ole tehostettua kiiltoa. Kiiltävämpien Pokémonien houkutteleminen perustuu satunnaiseen sattumaan, sillä kehittäjä Niantic määrittää kiiltävän Pokémonin saalismäärät, ja niitä tyypillisesti tehostetaan vain erikoistapahtumien tai raididen aikana.

Pelaajat voivat seurata saatavilla olevia kiiltäviä Pokémoneja LeekDuckin luettelosta, joka tarjoaa visuaalisen oppaan kaikista olemassa olevista kiiltävistä Pokémoneista.

Jos haluat lisää Pokémon Go -vinkkejä ja oppaita, Polygon tarjoaa runsaasti resursseja pelin parantamiseen.

Määritelmät:

– Kiiltävä Pokémon: Pokémonit vaihtoehtoisilla värityksillä, jotka ovat harvinaisempia kuin tavalliset kollegansa.

– Candy: Pokémon Go -resurssi, joka voidaan kerätä vangitsemalla tietyn lajin Pokémoneja ja jota voidaan käyttää Pokémonien kehittämiseen tai tehostamiseen.

Lähteet:

- Silph Road (Wayback Machinen kautta)

- PurjoAnkka

– Monikulmio