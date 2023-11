Call of Duty Modern Warfare 3: Global Release Times vahvistettu

By

Activision on vihdoin julkistanut odotetun Call of Duty Modern Warfare 3:n maailmanlaajuiset julkaisuajat. Pelin täysversio on saatavilla PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Series X:lle ja S:lle sekä PC:lle Battlen kautta. .net ja Steam. Pelaajat voivat sukeltaa Moninpeli- ja Zombies-tilaan 9. marraskuuta alkaen.

Julkaisu seuraa alueellista käyttöönottoa, ja konsolit ovat saatavilla 9. marraskuuta ja marraskuun 10. päivään asti. PC-pelaajilla on kuitenkin kiinteä julkaisuaika. PC-pelaajat voivat aloittaa pelaamisen klo 9 PT 9. marraskuuta.

Tässä on erittely käynnistysajoista aikavyöhykkeittäin:

– Yhdysvaltain länsirannikko: konsoli – klo 3–10 PT 9. marraskuuta

– Yhdysvaltain länsirannikko: PC – 9 PT 9. marraskuuta

– Yhdysvaltain itärannikko: konsoli – alueellinen käyttöönotto 9. ja 10. marraskuuta

– US East Coast: PC – midnight EST 9. marraskuuta

– Iso-Britannia: Konsoli – alueellinen käyttöönotto 10. marraskuuta

– UK: PC – klo 5 GMT 10. marraskuuta

– Eurooppa: konsoli – alueellinen käyttöönotto 10. marraskuuta

– Eurooppa: PC – klo 6 CET 10. marraskuuta

– Japani: Konsoli – alueellinen käyttöönotto 10. marraskuuta

– Japani: PC – 2 JST 10. marraskuuta

– Australia: Konsoli – alueellinen käyttöönotto 10. marraskuuta

– Australia: PC – 4 AEDT 10. marraskuuta

Jännitys Modern Warfare 3:sta on lisääntynyt, varsinkin sen jälkeen, kun Microsoft osti Activision Blizzardin 69 miljardilla dollarilla. Fanien on kuitenkin odotettava vuoteen 2024 asti nähdäkseen pelin Game Passissa.

Lopuksi, pelaajat ympäri maailmaa voivat nyt merkitä kalenteriinsa Call of Duty Modern Warfare 3:n viralliset julkaisuajat. Valmistaudu jännittävään pelikokemukseen valitsemallasi alustalla. Älä missaa toiminnantäyteistä moninpeli- ja zombitiloja. Lähtölaskenta marraskuun 9. päivään alkaa nyt!

Lähteet: Activision.