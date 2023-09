Fanit voivat saada ilmaisen pääsyn Call Of Duty: Modern Warfare 3 Betaan Twitchin kautta

Suositun pelisarjan Call Of Dutyn fanit ovat herkuttelussa, sillä he voivat nyt saada ilmaisen pääsyn odotetun pelin Call Of Duty: Modern Warfare III beetaversioon. Beta, joka jaetaan kahdelle erilliselle viikonlopulle, antaa pelaajille esimakua tulevasta pelistä ja antaa heille arvokasta palautetta.

Betaversion ensimmäinen viikonloppu on vain PlayStation-faneille ja se järjestetään 6. lokakuuta - 10. lokakuuta. Toinen viikonloppu, joka on avoin kaikille PlayStation-, Xbox- ja PC-pelaajille, kestää 12. lokakuuta - 16. lokakuuta. Pelin ennakkotilaaminen takaa pääsyn betaan, mutta Twitchissä on myös erityinen arvonta, joka tarjoaa mahdollisuuden voittaa yhden 50,000 XNUMX betakoodista.

Osallistuakseen arvontaan fanien on katsottava vähintään 60 minuuttia World Series Of Warzone -suoratoistoa Twitchissä. Heidän on myös linkitettävä alustansa ja Twitch-tilinsä Activisioniin. Beta-koodien lisäksi katsojilla on mahdollisuus voittaa muita palkintoja, kuten XP-tehosteita, tunnuksia ja aseiden skinejä.

Call Of Duty: Modern Warfare III julkaistaan ​​10. marraskuuta Xbox Series X/S:lle, PlayStation 5:lle ja PC:lle. Peli toimii suorana jatkona Modern Warfare II:lle, ja se jatkaa kapteeni Pricen ja hänen tiiminsä tarinaa ja tuo mukanaan uusia pelin käänteitä.

Fanit odottavat innolla Call Of Duty -sarjan uuden osan julkaisua. Mahdollisuuden kokeilla peliä varhaisessa betavaiheessa pelaajat voivat saada esimakua toiminnasta ja antaa arvokasta palautetta lopullisen tuotteen muotoiluun.

