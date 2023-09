Virhekoodin 14515 korjaaminen Call of Duty: Modern Warfare 2:ssa

Call of Duty: Modern Warfare 2 -pelaajat voivat kohdata virhekoodin 14515, mikä voi estää heitä pääsemästä moninpelien pariin. Tämä virhe voi tapahtua satunnaisesti ja ilman varoitusta. Se näkyy tyypillisesti, kun pelaajat yrittävät päästä matchmakingiin.

Virhekoodin 14515 merkitys on, että Modern Warfare 2 -palvelimet ovat ylikuormitettuja. Tämä tapahtuu, kun liian monet pelaajat yrittävät päästä matchmakingiin samanaikaisesti, jolloin matchmaking-jonot ylikuormituvat. Ylikuormituksen tarkka syy voi vaihdella, esimerkiksi tapahtumien tai uuden kauden alkaessa.

Valitettavasti virhekoodin 14515 korjaamiseen ei ole lopullista ratkaisua, koska se on palvelinpuolen ongelma. On kuitenkin olemassa joitakin vaiheita, joiden avulla voit yrittää ratkaista ongelman. Ensinnäkin on suositeltavaa tarkistaa palvelimen tilapäivitykset MW2 Down Detector -verkkosivustolta tai viralliselta Call of Duty Twitter -sivulta. Lisäksi virallisen Activision-tukikanavan seuranta voi antaa tietoa palvelintilanteesta.

Monissa tapauksissa paras tapa toimia on olla kärsivällinen ja odottaa palvelimen kuormituksen vähenemistä. Useimmat pelaajat huomaavat, että ongelma ratkeaa itsestään ajan myötä. Jos kuitenkin haluat tehdä vianmäärityksen itse, voit kokeilla seuraavia vaiheita:

1. Poistu ja käynnistä peli uudelleen.

2. Käynnistä laite uudelleen.

3. Tarkista Internet-yhteytesi.

4. Nollaa reititin.

5. Käytä langallista yhteyttä Wi-Fin sijaan.

6. Säädä palomuuri- tai virustorjuntaasetuksia.

Jotkut pelaajat ovat myös ehdottaneet DNS:n huuhtelua tai pelin uudelleenasentamista mahdollisina ratkaisuina, vaikka nämä vaiheet saattavat olla tarpeettomia tämän ongelman vuoksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Call of Duty: Modern Warfare 14515:n virhekoodi 2 ilmaisee palvelimen ylikuormituksen. Vaikka taattua korjausta ei ole, palvelimen tilapäivityksistä tiedottaminen ja kärsivällisyys on yleensä paras tapa toimia.

