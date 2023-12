California Public Utilities Commission ei salli aurinkoenergian viennin hyötykäyttöä varten

By

California Public Utilities Commission (CPUC) on tehnyt kiistanalaisen päätöksen, joka estää aurinko-plus-varastoa käyttäviä asiakkaita viemästä sähköä verkkoon ja saamasta hyvitystä sähkön toimituskuluistaan. Tämä päätös merkitsee uutta iskua katolla sijaitsevalle aurinkoenergiateollisuudelle Kaliforniassa, joka on jo kohdannut useita vahingollisia päätöksiä CPUC:lta.

Aiemmin kattojen aurinkoenergian omistajia kannustettiin asentamaan akkuja viedäkseen sähköä suuren kysynnän aikoina, mikä vähensi vähemmän tehokkaiden maakaasulaitosten tarvetta ja vakauttaa hintoja. Uuden päätöksen mukaan sähkölaskujen toimitus- ja tuotantomaksut luokitellaan kuitenkin nyt erikseen. Tämä tarkoittaa, että aurinkoakkujen vientiä ei voida käyttää laitoksen määräämien "toimitusmaksujen" korvaamiseen.

Solar Energy Industries Association (SEIA) ilmaisi pettymyksensä CPUC:n päätökseen ja totesi, että se muuttaa edelleen katolla sijaitsevan aurinkoenergian maisemaa Kaliforniassa. Aiemmat sääntöpäätökset ovat jo vaikuttaneet voimakkaasti osavaltion kerran kukoistaviin kattojen aurinkoenergiamarkkinoihin, mikä on johtanut aurinkosähköasennuksien merkittävään vähenemiseen ja tuhansien työpaikkojen menetyksiin.

Lisäksi CPUC leikkasi äskettäin kattojen aurinkoenergian vientikorvauksen arvoa monimittaisille tileille, mikä lisäsi alan kohtaamia haasteita. Näillä toimenpiteillä oli tarkoitus kannustaa akkuenergian varastoinnin käyttöönottoa aurinkoenergian rinnalla, mutta viimeisin päätös heikentää tavoitetta edistää hajautettua varastointia verkkoon.

Analyytikot arvioivat, että päätös vähentää aurinko-plus-varastointijärjestelmien tuomia säästöjä 10–15 prosenttia, mikä pidentää sijoitetun pääoman keskimääräistä tuottoa. Näiden päätösten seurauksena SEIA ennustaa 40 prosentin laskua asuinrakennusten aurinkosähkömarkkinoilla ja 25 prosentin laskua kaupallisten kattojen alalla tulevina vuosina.

Aurinko- ja varastointiteollisuus kehottaa osavaltioiden johtajia ja CPUC:tä harkitsemaan päätöksiään uudelleen, ennen kuin Kalifornian puhtaan energian markkinoille aiheutuu lisävaurioita. On kuitenkin huolestuttavaa, että lisähaasteita saattaa syntyä, sillä suuret sijoittajien omistamat sähköyhtiöt ovat ehdottaneet kiinteiden kuukausimaksujen määräämistä kaikille veronmaksajille heidän sähkönkäytöstään riippumatta.

On selvää, että CPUC:n viimeaikaisilla päätöksillä on ollut merkittävä vaikutus kattojen aurinkoenergiateollisuuteen Kaliforniassa, jota pidettiin aikoinaan uusiutuvan energian johtajana. Valtio on nyt kriittisessä vaiheessa määritellessään puhtaan energian markkinoiden tulevaisuutta ja yksilöiden ja yritysten kykyä osallistua kestävään energiajärjestelmään siirtymiseen.