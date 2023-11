Tekoälyn kehitys animaatiossa ja pelaamisessa

By

Tekoäly (AI) on mullistanut useita toimialoja, mukaan lukien animaatiot ja tietokonepelit. Tekoälyn vaikutuksia ja tulevia vaikutuksia tällä alalla tutkitaan tulevalla BFX-festivaalilla Bournemouthissa, Isossa-Britanniassa. Vaikka festivaali esittelee ensisijaisesti Bournemouthin yliopiston kansallisen tietokoneanimaatiokeskuksen visuaalista tehostetyötä, se toimii myös foorumina alan ammattilaisille ja tutkijoille keskustella ajankohtaisista asioista.

BFX-festivaalista, joka järjestetään nyt kymmenettä kertaa, on tullut yksi Ison-Britannian suurimmista animaation, pelien ja visuaalisten tehosteiden ystävien kokoontumisista. Tämä kuusipäiväinen tapahtuma sisältää mestarikursseja, työpajoja ja näytöksiä, jotka innostavat nuoria luovia tekijöitä ja edistävät tiedon jakamista asiantuntijoiden kesken. Tänä vuonna yksi keskeisistä keskustelunaiheista on tekoälyn hyödyntäminen animaatioissa ja pelaamisessa.

Tekoäly on jo tehnyt jälkensä pelialalla, sillä videopeleissä on käytetty erilaisia ​​tekoälyn muotoja vuosikymmenien ajan. Tekoälytekniikan viimeisimmät edistysaskeleet ovat kuitenkin sekä jännittäviä että huolestuttavia. Jotkut uskovat, että tekoäly voi lisätä luovuutta ja parantaa pelikokemusta, kun taas toiset ovat huolissaan mahdollisesta työpaikan siirtymisestä ja studioille aiheutuvista oikeudellisista seurauksista.

Festivaalin aikana alan asiantuntijat valaisevat, miten yritykset hyödyntävät tekoälyä immersiivisissä teknologioissa, virtuaalituotannossa ja digitaalisessa elokuvateoksessa. Sen sijaan, että luottaisimme suoriin lainauksiin, voidaan sanoa, että nämä asiantuntijat tarjoavat arvokkaita näkemyksiä tekoälyn sekä animaatio- ja peliteollisuuden risteyksestä. Lisäksi kokeneet ammattilaiset, kuten Sony Imageworksin animaatiopäällikkö ja vanhempi animaattori Joe Darko ja tunnettu animaattori Joe Eaton, jakavat kokemuksiaan ja näkemyksiään luovasta työskentelystä tekoälyyn perustuvalla alalla.

BFX-festivaalin tavoitteena on kouluttaa, innostaa ja kuroa umpeen korkeakoulujen ja teollisuuden välinen kuilu. Keskustelujen ja työpajojen ohella nuorille, perheille ja harrastajille on mahdollisuus tutustua animaation, visuaalisten tehosteiden ja pelituotannon maailmaan. Olitpa aloitteleva luova tai vain alasta kiinnostunut, BFX-festivaali lupaa tarjota kiehtovan kurkistuksen tekoälyn kehittyvään maisemaan ja sen vaikutuksiin animaatioon ja pelaamiseen.

UKK

K: Mikä on BFX-festivaali?

V: BFX-festivaali on vuosittainen tapahtuma, joka esittelee Bournemouthin yliopiston kansallisen tietokoneanimaatiokeskuksen työtä. Se kokoaa yhteen alan ammattilaiset, tutkijat ja harrastajat keskustelemaan ja juhlimaan animaatioita, pelejä ja visuaalisia tehosteita.

K: Mikä on festivaalin pääpaino tänä vuonna?

V: Yksi festivaalin pääpainopisteistä tänä vuonna on tekoälyn (AI) käytön tutkiminen animaatiossa ja pelaamisessa.

K: Miksi tekoäly on merkittävä aihe animaatio- ja peliteollisuudessa?

V: Tekoälyllä on potentiaalia mullistaa animaatio- ja peliteollisuutta lisäämällä luovuutta, parantamalla pelimekaniikkaa ja luomalla mukaansatempaavampia kokemuksia. On kuitenkin olemassa huolta työpaikkojen siirtymisestä ja mahdollisista oikeudellisista ongelmista.

K: Ketkä ovat festivaalin merkittävimpiä puhujia?

V: Huomattavia puhujia ovat Joe Darko, animaatiopäällikkö ja Sony Imageworksin vanhempi animaattori, ja Joe Eaton, tunnettu animaattori. He jakavat kokemuksiaan ja näkemyksiään luovasta työskentelystä tekoälyyn perustuvalla alalla.

K: Onko festivaali tarkoitettu vain ammattilaisille vai tutkijoille?

V: Ei, BFX-festivaali on suunniteltu monenlaisille osallistujille, mukaan lukien nuorille luoville henkilöille, perheille ja kaikille animaatioista, visuaalisista tehosteista ja pelituotannosta kiinnostuneille.