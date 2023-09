Gearbox, Company Behind Borderlands -sarja, on kuulemma myynnissä

Raporttien mukaan Borderlands-sarjan kehittäjänä tunnettu yhdysvaltalainen peliyhtiö Gearbox on tällä hetkellä myynnissä. Gearboxin emoyhtiö Embracer harkitsee erilaisia ​​vaihtoehtoja, joista yksi on studion myynti. Useat kolmannet osapuolet ovat jo osoittaneet kiinnostusta yrityksen ostamiseen. Embracer tai Gearbox eivät kuitenkaan ole kommentoineet asiaa virallisesti.

Tämä uutinen tulee Embracerille haastavaan aikaan, sillä se on parhaillaan meneillään mittavan uudelleenjärjestelyprosessin aikana. Osana tätä rakennemuutosta suositusta Saints Row -sarjasta vastaava studio Volition on jo suljettu. Aiemmin tänä vuonna Embracer ilmoitti suunnitelmistaan ​​sulkea studiot ja peruuttaa pelejä, kun 2 miljardin dollarin sopimus Saudi-Arabian valtion rahoittaman Savvy Games Groupin kanssa kaatui.

Embracer Group, emoyhtiö, on ollut viime vuosina yritysostossa ostaessaan useita merkittäviä studioita, mukaan lukien Tomb Raiderin kehittäjä Crystal Dynamics. Gearboxin hankinta saatiin päätökseen helmikuussa 2021, ja yhtiön arvo on jopa 1.4 miljardia dollaria. Gearbox on äskettäin julkaissut Borderlandsin spin-offit Tiny Tina's Wonderlands ja New Tales from the Borderlands. Tänä vuonna he ovat myös julkaisseet menestyneen ryöstäjien ampujan Remnant 2:n. Lisäksi heidän on määrä julkaista Homeworld 3, Blackbird Interactiven kehittämä reaaliaikainen scifi-strategiapeli, joskus vuonna 2024.

Yhtiö laajentaa läsnäoloaan myös pelimaailman ulkopuolelle, sillä Eli Rothin ohjaama Borderlands-elokuva on määrä saapua teattereihin kesällä 2024. Tämä osoittaa, että huolimatta yrityksen tulevaisuutta koskevista tämänhetkisistä epävarmuustekijöistä Gearbox on edelleen sitoutunut franchising-toimintaansa ja työskentelee aktiivisesti uusien projektien parissa.

