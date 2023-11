Withings ScanWatch: Alennustarjous monipuolisesta hybridi-älykellosta

By

Black Friday ja Cyber ​​Monday lähestyvät ja tuovat mukanaan jännittäviä tarjouksia. Näiden tarjousten joukossa on merkittävä tarjous Withings ScanWatchista, mikä tekee yhdestä parhaista hybridiälykelloista entistä edullisemman. Jälleenmyyjät, kuten Amazon ja Best Buy, tarjoavat tällä hetkellä ScanWatchin 20% alennuksella, mikä laskee sen hinnan 224.95 dollariin.

Huolimatta edistyneemmästä ScanWatch 2:sta, alkuperäinen ScanWatch on edelleen poikkeuksellinen valinta henkilöille, jotka haluavat seurata terveyttään tinkimättä tyylistä. ScanWatchissa on useita ominaisuuksia, kuten sykeseuranta, unen seuranta, 24/7 aktiivisuuden seuranta, erilaiset harjoitustilat ja EKG-lukeminen. Yläosassa olevan pienen PMOLED-näytön ansiosta käyttäjät voivat helposti tarkastella terveystilastoaan ja ohjaustoimintojaan, kuten hälytyksiä ja ajastimia. Lisäksi akun käyttöikä vaihtelee kahdesta viikosta kokonaiseen kuukauteen yhdellä latauksella, mikä on tämän hybridi-älykellon huomattava etu.

Alun perin vuonna 2020 lanseerattu Withings ScanWatch on saatavana sekä 38 mm:n että 42 mm:n koossa. Valitsetpa pienemmän tai suuremman mallin, alennus on edelleen voimassa, mikä tarkoittaa 55–75 dollarin säästöjä. Vaikka sekä musta että valkoinen versiot ovat helposti saatavilla vähittäiskauppiailta, musta malli näyttää olevan erityisen kysytty, etenkin Amazonissa.

Jos olet harkinnut ScanWatchin ostamista, nyt on oikea aika tehdä se. Kattavien terveydenseurantaominaisuuksiensa ja tyylikkään suunnittelunsa ansiosta Withings ScanWatch kerää edelleen myönteisiä arvosteluja ja on edelleen suosittu valinta käyttäjien keskuudessa. Hyödynnä tämä alennettu tarjous ja sijoita monipuoliseen hybridi-älykelloon, joka asettaa hyvinvointisi etusijalle.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Mikä tekee Withings ScanWatchista erottuvan?

Withings ScanWatch erottuu joukosta terveyttäseurantaominaisuuksien ja tyylikkään suunnittelun yhdistelmällä, joten se on suosittu valinta käyttäjien keskuudessa.

Mitkä ovat Withings ScanWatchin tärkeimmät ominaisuudet?

ScanWatch tarjoaa joukon ominaisuuksia, kuten sykeseurantaa, unen seurantaa, 24/7 aktiivisuuden seurantaa, erilaisia ​​harjoitustiloja ja EKG-lukemista. Siinä on myös pieni PMOLED-näyttö tilastojen katseluun ja toimintojen ohjaamiseen.

Millainen on ScanWatchin akun käyttöikä?

ScanWatchin akku kestää kahdesta viikosta kokonaiseen kuukauteen yhdellä latauksella, mikä tarjoaa käyttäjille pidemmän käyttöajan ilman jatkuvaa latausta.

Onko Withings ScanWatch saatavana eri kokoisina?

Kyllä, ScanWatch on saatavana sekä 38 mm:n että 42 mm:n koossa, joten käyttäjät voivat valita mieltymyksiinsä parhaiten sopivan koon.

Mistä voin ostaa Withings ScanWatchin alennettuun hintaan?

Jälleenmyyjät, kuten Amazon ja Best Buy, tarjoavat tällä hetkellä Withings ScanWatchin 20 % alennuksella, mikä tekee siitä edullisemman kiinnostuneille ostajille.