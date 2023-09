Robotti "Sensiworm" mullistaa lentokoneen moottorin tarkastukset

By

Uusi robotti nimeltä "Sensiworm" on asetettu muuttamaan tapaa, jolla lentokoneiden suihkumoottorit tarkastetaan. GE Aerospace Researchin, Binghamtonin yliopiston ja UES, Inc:n insinööritiimin kehittämä Sensiworm on biovaikutteinen pehmeä robottilaite, joka liikkuu kuin tuumamato.

Tällä hetkellä suihkumoottoreiden luoksepääsemättömiä osia tarkastetaan boreskooppien avulla, jotka ovat pitkiä joustavia putkia, joiden toisessa päässä on kamera. Nämä laitteet putoavat kuitenkin usein painovoiman takia ja voivat olla haastavia ohjata syvälle moottoriin.

Sensiworm korjaa nämä rajoitukset käyttämällä push-pull-liikkumistayyliä, jota helpottavat sen alapuolella olevat tyhjiökupit. Kun robotti asetetaan moottorin turbiinin imu- tai pakoaukkoon, se voi navigoida moottorin läpi ja lähettää suoraa videokuvaa eteenpäin suunnatusta kamerasta. Kamerassa on valonheitin, joka auttaa kuvaamaan halkeamia, korroosiota tai muita ongelmia.

Sensiworm erottaa muista sen ylimääräiset tunnistusominaisuudet. Nykyisessä prototyypissä on antureita, jotka voivat havaita kaasuvuodot ja mitata lämpösulkupinnoitteen paksuutta moottorin osissa. Robotin tulevilla versioilla odotetaan olevan vielä enemmän tunnistusominaisuuksia.

Perimmäisenä tavoitteena on, että Sensiworm on täysin itsenäinen ja irrallinen, ja siinä on oma virtalähde, mikroprosessori ja elektroniikka. Näin robotti voisi suorittaa kaukosäätimen korjauksia tarkastusten lisäksi.

Sensiworm-kehitys voisi merkittävästi parantaa lentokoneen moottorin tarkastusten tehokkuutta ja perusteellisuutta. Pehmeän ja mukautuvan suunnittelunsa ansiosta robotti voi tarkastaa suihkumoottorin jokaisen tuuman ja tuottaa reaaliaikaista tietoa ja videomateriaalia moottorin tilasta.

Ottamalla käyttöön robotteja, kuten Sensiworm, palveluntarjoajilla on useita ylimääräisiä silmä- ja korvasarjoja suorittaakseen siipitarkastuksia, mikä varmistaa lentokoneiden turvallisuuden ja sujuvan toiminnan.

Lähde: General Electric