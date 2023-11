Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti rikossyytteet Binancea ja perustajaa Changpeng Zhaoa vastaan

By

Maailman suurin kryptovaluuttapörssi Binance ja sen miljardööri perustaja ja toimitusjohtaja Changpeng Zhao ovat joutuneet rikossyytteisiin Yhdysvaltain oikeusministeriön nostamana. Syytökset ovat tulosta monivuotisesta tutkimuksesta Yhdysvaltain lakien ja määräysten rikkomisesta.

Oikeuden asiakirjojen mukaan Changpeng Zhao tunnustaa syyllisyytensä rikossyytteisiin ja luopuu Binancen toimitusjohtajana osana 4 miljardin dollarin sovintoa oikeusministeriön kanssa. Syytteisiin kuuluu pankkisalaisuuslain rikkominen epäonnistumalla tehokkaan rahanpesun vastaisen ohjelman toteuttamisessa ja tahallinen Yhdysvaltain talouspakotteiden rikkominen.

Oikeusperustesopimuksessa todetaan, että Changpeng Zhao tunnustaa henkilökohtaisesti syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen ja rahoituslaitoksen rikkomiseen, ja oikeusministeriö suosittelee 50 miljoonan dollarin sakon määräämistä hänelle. Binancea vastaan ​​esitettyihin syytöksiin kuuluu luvattoman rahansiirtotoiminnan harjoittaminen, kansainvälisten hätätaloudellisten valtuuksien lain rikkominen ja salaliittosyyte.

Tämä kehitys tapahtuu sen jälkeen, kun Securities and Exchange Commission ja Commodity Futures Trading Commission nostivat aiemmin tänä vuonna siviilikanteita Binancea vastaan. Binancea koskeva viranomaisvalvonta on tehostunut, ja yhtiön toiminnasta eri lainkäyttöalueilla on esitetty huolia, syytöksiä rahanpesusta ja arvopaperipetoksista.

Vaikka Binance on kasvanut nopeasti sen perustamisesta vuonna 2017, tämä äskettäinen oikeustoimi asettaa pörssin tulevaisuuden kyseenalaiseksi. Yritystä ja sen perustajaa vastaan ​​nostetut syytteet herättävät merkittäviä huolenaiheita sääntöjen noudattamisesta ja säännösten valvonnasta kryptovaluuttateollisuudessa.

