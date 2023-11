Löydä Intian parhaat alle 80000 XNUMX-vuotiaat kannettavat tietokoneet AMD Ryzen -prosessoreilla

By

Etsitkö uutta kannettavaa tietokonetta, joka tarjoaa korkean suorituskyvyn rikkomatta pankkia? Älä etsi kauempaa kuin Intian parhaat alle 80000 XNUMX:n kannettavat tietokoneet AMD Ryzen -prosessoreilla. Olitpa omistautunut pelaaja, yritysammattilainen tai vain henkilökohtainen kannettava tietokone, nämä mallit auttavat sinua.

Takana ovat ajat, jolloin jouduit tinkimään laadusta budjettirajoitusten vuoksi. Tekniikan kehityksen myötä AMD Ryzen -prosessoreilla toimivista kannettavista tietokoneista on tullut edullisempia, mutta ne tarjoavat silti vertaansa vailla olevaa suorituskykyä. Brändit, kuten ASUS, HP, Lenovo ja Dell, tarjoavat laajan valikoiman vaihtoehtoja, jotka tunnetaan poikkeuksellisista ominaisuuksistaan, kuten RAM-muistista, tallennustilasta, prosessoreista ja muista.

Katsotaanpa tarkemmin joitain tämän hintaluokan parhaita haastajia:

1. ASUS Vivobook Pro 15 OLED, AMD Ryzen 7:

Tehokkaan AMD Ryzen 7 -prosessorin varustettu ASUS-kannettava tarjoaa huippunopeuden, ja siinä on 16 Gt RAM-muistia ja 1 Tt tallennustilaa. 15.6 tuuman OLED-näytön avulla voit nauttia aidosta visuaalisuudesta ja eloisista väreistä. Kahden tuulettimen jäähdytysjärjestelmä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn, ja sen mukana tulee esiasennettu Windows 11 ja 1 vuoden McAfee Antivirus -tilaus. Hinta: Rs. 79,990 XNUMX.

2. HP Victus Gaming -kannettava, AMD Ryzen 5 5600H:

Tämä ammattipelaajille suunniteltu HP-kannettava tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn AMD Ryzen -prosessorillaan ja 16 Gt RAM-muistilla. Siinä on myös mikroreunainen näyttö nopealla vasteajalla mukaansatempaaviin pelikokemukseen. Tämä kannettava tietokone sopii täydellisesti raskaisiin työnkulkuihin ja vaativiin tehtäviin, sillä siinä on kaksi tuuletinta ylikuumenemisen estämiseksi. Hinta: Rs. 52,990 XNUMX.

3. Lenovo IdeaPad Flex 5 Ryzen 7 5700U 14" IPS 2-in-1 -kannettava:

Tämä Lenovo-kannettava tarjoaa monipuolisuutta 2-in-1-suunnittelullaan, joten voit työskennellä eri tiloissa. Siinä on 14 tuuman IPS-näyttö, jossa on häikäisyä estävä pinnoite silmien suojaamiseksi. 16 Gt RAM-muistilla ja 512 Gt tallennustilalla se tarjoaa runsaasti tilaa tiedostoillesi ja ohjelmillesi. OLED-kokoonpano varmistaa upean kuvan, ja kannettava tietokone on kevyt ja kestävä. Hinta: Rs. 62,889.

Nämä kannettavat tietokoneet tarjoavat valikoiman ominaisuuksia, jotka on räätälöity sinun erityistarpeisiisi, olipa kyse sitten pelaamisesta, liiketoiminnasta tai henkilökohtaisesta käytöstä. Niiden tehokkaiden AMD Ryzen -suorittimien, runsaan RAM-muistin ja tallennuskapasiteetin ansiosta voit odottaa sujuvaa suorituskykyä ja saumatonta moniajoa.

Älä siis anna budjettirajoitusten estää sinua hankkimasta tehokasta kannettavaa tietokonetta. Tutustu Intian parhaisiin alle 80000 XNUMX kannettaviin tietokoneisiin AMD Ryzen -prosessoreilla ja tee tarpeisiisi sopiva älykäs ostos.

Usein kysytyt kysymykset

K: Soveltuvatko nämä kannettavat tietokoneet pelaamiseen?

V: Kyllä, nämä kannettavat tietokoneet on suunniteltu pelaamaan tehokkailla prosessoreilla, riittävällä RAM-muistilla ja erillisillä näytönohjaimilla.

K: Kestävätkö nämä kannettavat tietokoneet raskaita työkuormia ja moniajoa?

V: Ehdottomasti. Kehittyneiden prosessorien ja runsaan RAM-muistin ansiosta nämä kannettavat tietokoneet selviävät vaativista tehtävistä ja saumattomasta moniajosta.

K: Onko näissä kannettavissa tietokoneissa esiasennettu Windows 11?

V: Kyllä, joissakin näistä kannettavista tietokoneista on esiasennettu Windows 11. On aina suositeltavaa tarkistaa tekniset tiedot ennen ostoa.

K: Millainen akun käyttöikä on näissä kannettavissa tietokoneissa?

V: Akun käyttöikä voi vaihdella käytön ja mallien mukaan. Useimmat tämän hintaluokan kannettavat tietokoneet tarjoavat kuitenkin kunnollisen akun varauksen jokapäiväiseen käyttöön.