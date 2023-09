Apple TV+:n hankkiminen ilmaiseksi: parhaat katselutavat

By

Apple TV+:sta on tullut yksi suosituimmista suoratoistopalveluista alkuperäisille TV-ohjelmille ja elokuville. Jos olet kiinnostunut kokeilemaan tätä palvelua sitoutumatta 6.99 dollarin kuukausimaksuun, voit katsella Apple TV+:aa useilla tavoilla ilmaiseksi.

Ensimmäinen vaihtoehto on hyödyntää normaali ilmainen kokeiluversio. Rekisteröidy vain Apple TV+:aan ja nauti palvelusta seitsemän päivää ilman kuluja. Jos päätät, että se ei ole sinua varten, peruuta ennen kokeilujakson päättymistä.

Jos pidät alkuperäisestä ohjelmasta ja suorista urheilulähetyksistä, jotka ovat saatavilla Apple TV+:ssa, harkitse palvelun katsomisen jatkamista ja siitä nauttimista. 6.99 dollaria kuukaudessa, hinnoittelu on verrattavissa Huluun ja halvempi kuin Netflix. Pääset myös katsomaan suoraa TV-lähetystä ja tilaussisältöä.

Ilmaisen kokeilujakson lisäksi voit myös katsoa Apple TV+:aa ilmaiseksi rekisteröitymällä Apple Onen kuukauden ilmaiseen kokeilujaksoon. Apple One on tilauspaketti, joka sisältää erilaisia ​​palveluita, kuten Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ ja iCloud+ alennettuun hintaan. Tämä on erinomainen vaihtoehto saada musiikkia, elokuvia, TV-ohjelmia, videopelejä, uutisia ja paljon muuta Applelta maksamatta jokaisesta palvelusta erikseen.

Toinen tapa nauttia Apple TV+:sta ilmaiseksi on ostaa sopiva Apple-laite. Kun ostat uuden iPhonen, iPadin, Apple TV:n tai Macin Apple Storesta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä, kuten Best Buy tai Target, saat Apple TV+:n kolme kuukautta ilmaiseksi, mikä vastaa 90 päivää ilmaista suoratoistoa.

Best Buy tarjoaa tällä hetkellä kampanjan, joka tarjoaa kolme kuukautta Apple TV+:aa ilmaiseksi ilman ostoa. Lisää vain Apple TV+ ostoskoriin, siirry kassalle, ja kaikki on valmista. Voit peruuttaa 90 päivän kuluttua, jos valitset ilman velvoitteita.

Apple tarjoaa opiskelijoille alennushintaisen tilauspaketin, joka sisältää Apple TV+:n ja Apple Musicin yhdessä vain 5.99 dollarilla kuukaudessa. Tämä on merkittävä säästö verrattuna kunkin palvelun tilaamiseen erikseen. Saadakseen vaatimukset opiskelijoiden on rekisteröidyttävä ja hankittava vahvistus UNiDAYSin kautta. Lisäksi tällä opiskelijatilaussopimuksella on saatavilla kuukauden ilmainen kokeilujakso.

Lopuksi T-Mobile tarjoaa uusille ja nykyisille asiakkailleen ilmaisen pääsyn Apple TV+:aan. Matkapuhelinoperaattorin kanssa tekemästäsi sopimuksesta riippuen voit saada jopa kuusi kuukautta suoratoistopalvelua ilmaiseksi. Ilmaisen jakson päätyttyä voit joko peruuttaa tai jatkaa Apple Originalsin katsomista hintaan 6.99 dollaria kuukaudessa.

Kaikkien näiden vaihtoehtojen avulla voit katsella Apple TV+:aa ilmaiseksi, joten sinulla on nyt mahdollisuus valita, mitä katsot ensin ilman huolta kustannuksista.

Määritelmät:

– Alkuperäinen ohjelmointi: TV-ohjelmat ja elokuvat, jotka on tarkoitettu vain tietylle suoratoistopalvelulle.

– Live TV-suoratoisto: TV-ohjelmien ja tapahtumien katsominen, kun niitä lähetetään reaaliajassa.

– On-demand-sisältö: TV-ohjelmat ja elokuvat, jotka ovat katsottavissa milloin tahansa.

Lähteet:

The Hollywood Reporter (lähdeartikkeli): Jos ostat itsenäisesti arvioidun tuotteen tai palvelun verkkosivustollamme olevan linkin kautta, The Hollywood Reporter voi saada kumppanipalkkion.