Snapdragon 8 Gen 3: Performance Powerhouse, mutta ei ilman haittapuolia

By

Qualcommin erittäin odotettu Snapdragon 8 Gen 3 on varmasti tehnyt aaltoja älypuhelinmarkkinoilla sen jälkeen, kun se lanseerattiin muutama kuukausi sitten. Vaikuttavien suorituskykyominaisuuksiensa ansiosta siitä on tullut monien lippulaiva-Android-laitteiden piirisarja. Äskettäinen arviointi on kuitenkin paljastanut, että tästä tehokkaasta prosessorista saattaa puuttua yksi tärkeä alue: tehokkuus.

Tunnettu tekniikan arvioija Golden Reviewer teki kattavan analyysin Snapdragon 8 Gen 3:sta keskittyen erityisesti sen tehokkuuteen. Käyttämällä standardoituja vertailutyökaluja arvioija havaitsi, että vaikka piirisarjan suorituskyky parani huomattavasti, sen tehokkuus jätti paljon toivomisen varaa.

Yksi Snapdragon 8 Gen 3:n erottuvista ominaisuuksista on sen uusi arkkitehtuuri, joka sisältää kaksi tehokkuusydintä, viisi suorituskykyydintä ja yhden prime-ytimen. Golden Reviewerin testi korosti piirisarjan suuren ytimen tarjoamaa merkittävää suorituskyvyn lisäystä. Tällä suorituskyvyn kasvulla on kuitenkin kustannuksia – tehokkuutta.

Suoraan verrattuna edeltäjäänsä, Snapdragon 8 Gen 2:een, Qualcommin lippulaivapiirisarjan uusin iteraatio osoitti korkeampaa keskimääräistä virrankulutusta wattia kohden. Snapdragon 8 Gen 2:n keskikulutus oli SPEC-vertailussa 4.9 wattia, kun taas Snapdragon 8 Gen 3:n keskimääräinen kulutus oli 6.27 wattia. Tätä tehokkuuden laskua korostaa entisestään se tosiasia, että Snapdragon 8 Gen 3:n enimmäisvirrankulutus wattia kohden oli 11.05 wattia.

On tärkeää huomata, että nämä havainnot eivät välttämättä edusta Snapdragon 8 Gen 3:n täyttä potentiaalia. Kriitikot ovat huomauttaneet, että Android-alkuperäisten laitteiden valmistajat (OEM) optimoivat Qualcomm SoC:t eri tavalla, mikä tarkoittaa, että piirisarjan tehokkuuspisteet voivat vaihdella eri älypuhelimissa. .

Tulevaisuudessa Qualcommin tuleva Snapdragon 8 Gen 4, joka julkaistaan ​​lähitulevaisuudessa, lupaa merkittävän päivityksen. Piirisarja esittelee Snapdragon X Elite -alustan, joka sisältää innovatiiviset mukautetut Oryon-ytimet. Nämä ytimet, jotka vastaavat Snapdragon X Elite -piirisarjojen erinomaisesta suorituskyvystä, integroidaan myös Snapdragon 8 Gen 4:ään, mikä parantaa sekä suorituskykyä että tehokkuuspisteitä.

Tämän kehityksen myötä kuilu Snapdragon SoC:iden ja Applen lippulaivapiirisarjojen välillä voi pienentyä merkittävästi, mikä tekee Qualcommista vahvan kilpailijan mobiiliprosessorimarkkinoilla. Koska teollisuus odottaa innolla Snapdragon 8 Gen 4:n julkaisua, jää nähtäväksi, korjaako se Snapdragon 8 Gen 3:n esiin tuomat tehokkuusongelmat.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Onko Snapdragon 8 Gen 3 tehokkaampi kuin edeltäjänsä?

Ehdottomasti. Snapdragon 8 Gen 3 tarjoaa huomattavia suorituskyvyn parannuksia verrattuna edellisen sukupolven Qualcomm-piirisarjoihin. Tämä tapahtuu kuitenkin tehokkuuden kustannuksella.

2. Kuluttaako Snapdragon 8 Gen 3 enemmän virtaa kuin Snapdragon 8 Gen 2?

Kyllä, Snapdragon 8 Gen 3:n virrankulutus wattia kohden on suurempi kuin edeltäjänsä. Sen keskimääräinen virrankulutus on 6.27 wattia SPEC-vertailussa, kun taas Snapdragon 8 Gen 2 saavutti keskimäärin 4.9 wattia.

3. Voivatko Snapdragon 8 Gen 3:n tehokkuuspisteet vaihdella eri älypuhelimien välillä?

Kyllä, on tärkeää ottaa huomioon, että Android-alkuperäisten laitteiden valmistajat (OEM) optimoivat Qualcomm SoC:t eri tavalla. Siksi piirisarja voi saavuttaa erilaisia ​​tehokkuuspisteitä muissa älypuhelimissa kuin Xiaomi 14 Prossa, joka oli arvioinnin kohteena.

4. Mitä voidaan odottaa tulevalta Snapdragon 8 Gen 4:ltä?

Snapdragon 8 Gen 4 lupaa merkittävän päivityksen, joka sisältää Snapdragon X Elite -alustan mukautetuilla Oryon-ytimillä. Näiden ytimien, jotka vastaavat vaikuttavista suorituskyvyn lisäyksistä, odotetaan parantavan myös tehokkuuspisteitä. Tämä kehitys saattaa mahdollisesti kaventaa kuilua Snapdragon SoC:iden ja Applen lippulaivapiirisarjojen välillä.