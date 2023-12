Belmont Stakes muuttaa Saratogan kunnostettavaksi kilparadalle vuonna 2024

By

Merkittävänä muutoksena historiallinen Belmont Stakes muuttaa väliaikaisesti Saratogan kilparadalle vuonna 2024, jotta voidaan rakentaa "uusi ja uudelleen suunniteltu" Belmont Park. Kuvernööri Kathy Hochul ilmoitti, että Saratoga isännöi nyt Triple Crownin kolmannen osuuden.

Belmont Stakesin 156. osakilpailu järjestetään 8. kesäkuuta Saratogan kilparadalla, ja Racing Festival järjestetään 6. kesäkuuta 9. kesäkuuta. Muutto on osa Belmont Parkin 455 miljoonan dollarin kunnostusprojektia, joka sisältää massiivisen puiston purkamisen. katsomo, joka on ollut paikallaan vuodesta 1968. Se korvataan pienemmällä, nykyaikaisemmalla rakenteella, mikä luo lisää viheraluetta puistomaiseen tunnelmaan.

New York Racing Association (NYRA) lisää myös Belmont Stakesin kukkaroa 1.5 miljoonasta 2 miljoonaan dollariin vuonna 2024 matkan muutoksen myötä. Odottaessa hyväksyntää, kilpailu kilpaillaan 1¼ mailissa perinteisen 1½ mailin sijasta Saratogan pääradan kokoonpanon vuoksi.

Päätös siirtää Belmont Stakes väliaikaisesti Saratogaan on herättänyt jännitystä kilpa-harrastajissa ja sillä odotetaan olevan myönteinen taloudellinen vaikutus pääkaupunkiseudulle. NYRA:n toimitusjohtaja David O'Rourke ilmaisi innostuksensa ilmoituksesta, ja kuvernööri Hochul korosti hankkeen mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja edistää taloudellista toimintaa rakennusalalla.

Muutto Saratogaan ei ole ensimmäinen kerta, kun Belmont Stakes on siirretty rakennustöiden vuoksi. 1960-luvulla kilpailu järjestettiin Aqueduct Racetrackin kunnostustöiden aikana. Väliaikainen muutto Saratogaan tarjoaa faneille mahdollisuuden kokea kuuluisa kilpailu eri ympäristössä.

Belmont Parkin kunnostuksen tavoitteena on modernisoida 117 vuotta vanha rata ja turvata hevoskilpailujen tulevaisuus New Yorkissa. Sen odotetaan synnyttävän merkittävää taloudellista toimintaa ja luovan uusia työpaikkoja. Kun päivitetty Belmont Park on valmis, se tarjoaa faneille parempia mukavuuksia ja huippuluokan tilat.

Suunnitelmien edetessä lisää tietoa Belmont Stakes Racing Festivalista Saratogan kilparadalla, mukaan lukien vieraanvaraisuus ja lippuvaihtoehdot, julkaistaan ​​vuoden 2024 alussa. Tämä väliaikainen siirto merkitsee jännittävää lukua Belmont Stakes -kilpailun historiassa. on kiehtonut urheilun harrastajia vuosikymmeniä.