Minkä ikäisenä et voi enää saada vyöruusua?

Vyöruusu, joka tunnetaan myös nimellä herpes zoster, on virusinfektio, joka aiheuttaa tuskallisen ihottuman. Sen aiheuttaa varicella-zoster-virus, sama virus, joka aiheuttaa vesirokkoa. Vaikka vyöruusu voi vaikuttaa kaikenikäisiin ihmisiin, se on yleisempää vanhemmilla aikuisilla ja henkilöillä, joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä. Mutta minkä ikäisenä et voi enää saada vyöruusua? Tutkitaan tätä kysymystä ja valaistaan ​​aihetta.

Mikä on vyöruusun tyypillinen ikähaarukka?

Vyöruusu voi ilmaantua missä iässä tahansa, mutta sitä tavataan yleisimmin yli 50-vuotiailla. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mukaan noin joka kolmas yhdysvaltalainen sairastuu vyöruusuun elämänsä aikana. Riski sairastua vyöruusuun kasvaa iän myötä, ja ilmaantuvuus lisääntyy jyrkästi 50 vuoden iän jälkeen.

Voiko vyöruusua saada tietyn iän jälkeen?

Vaikka riski saada vyöruusu kasvaa iän myötä, ei ole olemassa tiettyä ikää, jolloin et voi enää saada vyöruusua. Jopa 80- tai 90-vuotiaille voi kehittyä vyöruusu, jos heillä on aiemmin ollut vesirokko. Varicella zoster -virus pysyy lepotilassa elimistössä sen jälkeen, kun ihminen on toipunut vesirokkosta, ja se voi aktivoitua uudelleen myöhemmin elämässä aiheuttaen vyöruusua.

Voidaanko vyöruusu estää?

Kyllä, vyöruusu voidaan ehkäistä rokottamalla. CDC suosittelee kahden annoksen Shingrix-rokotetta 50-vuotiaille ja sitä vanhemmille aikuisille. Tämä rokote vähentää erittäin tehokkaasti vyöruusujen ja sen komplikaatioiden riskiä. Sitä suositellaan myös henkilöille, jotka ovat aiemmin saaneet vanhemman Zostavax-rokotteen.

Mitkä ovat vyöruusujen oireet?

Vyöruusun oireisiin kuuluu tyypillisesti kivulias ihottuma, joka näkyy nauhana tai nauhana kehon toisella puolella. Tähän ihottumaan liittyy usein kutinaa, pistelyä tai polttavaa tunnetta. Muita oireita voivat olla kuume, päänsärky, väsymys ja valoherkkyys. Jos sinulla on näitä oireita, on tärkeää hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon.

Yhteenvetona voidaan todeta, ettei ole olemassa tiettyä ikää, jolloin et voi enää saada vyöruusua. Vaikka vyöruusu on yleisempää vanhemmilla aikuisilla, se voi vaikuttaa kaikenikäisiin yksilöihin. Rokotus on tehokas tapa ehkäistä vyöruusua, ja CDC suosittelee Shingrix-rokotetta 50-vuotiaille ja sitä vanhemmille aikuisille. Jos sinulla on vyöruusun oireita, on tärkeää kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen oikean diagnoosin ja hoidon saamiseksi.