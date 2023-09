Star Like the Sun "Toistuvasti silputtuna ja kulutettuna" Black Hole

By

Leicesterin yliopiston tutkijat ovat tehneet jännittävän löydön tähdestä, joka sijaitsee 500 miljoonan valovuoden päässä. Swift J0230 -niminen tähti murskataan ja kulutetaan toistuvasti mustassa aukossa, mikä luo säännöllisiä valonpurkauksia 25 päivän välein. Tämä ilmiö, joka tunnetaan nimellä vuorovesihäiriötapahtuma, tapahtuu yleensä, kun musta aukko kuluttaa tähden. Tässä tapauksessa tähti kuitenkin tuhoutuu vain osittain, mikä johtaa toistuviin päästöihin.

Tutkijat havaitsivat, että tähtien päästöjen säännöllisyys putosi kahden tyyppisten purkausten välillä: muutaman tunnin välein tapahtuvien ja joka vuosi tapahtuvien purkausten välillä. Sen sijaan, että Swift J0230 hajoaisi odotetusti, se loistaa kirkkaasti 10–25 päivää ennen kuin sammuisi äkillisesti, toistaen tämän prosessin noin XNUMX päivän välein.

Tämä ainutlaatuinen havainto tarjosi puuttuvan linkin ymmärtämään, kuinka mustat aukot häiritsevät kiertäviä tähtiä. Tohtori Robert Eyles-Ferris, joka oli mukana tutkimuksessa, ilmaisi innostuneena Swift J0230:sta ja totesi, että se on "jännittävä lisä osittain hajoaneiden tähtien luokkaan".

Tutkijoiden mukaan Swift J0230 -purkauksen mallit viittaavat siihen, että tähti on kooltaan samanlainen kuin aurinko ja se on elliptisellä kiertoradalla galaksinsa keskellä olevan pienimassaisen mustan aukon ympärillä. Kun musta aukko pilkkoo ja kuluttaa tähtiä, kolmen maan massaa vastaava materiaali repeytyy ilmakehästä ja kuumenee. Voimakas lämpö vapauttaa huomattavan määrän röntgensäteitä, jotka havaittiin NASAn Neil Gehrels Swift -observatoriossa.

Swift J0230:n kuluttamisesta vastaavan mustan aukon arvioidaan olevan 10,000 100,000 - 0230 XNUMX kertaa auringon massa, mikä on suhteellisen pieni supermassiiviseen mustaan ​​aukkoon nähden. Swift JXNUMX:n löytäminen mahdollisti Leicesterin yliopiston tiimin kehittämän uuden transienttiilmaisimen.

Tutkijat uskovat, että heidän löytönsä on vasta alkua. He odottavat löytävänsä paljon enemmän esineitä, kuten Swift J0230, käyttämällä uutta työkalua, ja he odottavat saavansa lisää näkemyksiä mustien aukkojen käyttäytymisestä ja niiden vuorovaikutuksista tähtien kanssa.

Lähteet: University of Leicester, Nature Astronomy