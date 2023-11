Ark: Survival Ascendedin kehittyvä konsolijulkaisu

Ark: Survival Ascended, erittäin odotettu Unreal Engine 5 -versio suositusta Ark: Survival Evolved -pelistä, on herättänyt jännitystä ja pettymystä konsolipelaajien keskuudessa. Developer Studio Wildcard on ilmoittanut Xbox-version julkaisupäivämäärän ja samalla viivästyttää PlayStation 5:n julkaisua.

Studio Wildcard vahvisti äskettäin Twitterissä julkaisemassaan viestissä, että Ark: Survival Ascended julkaistaan ​​Xbox Series X:lle ja S:lle 21. marraskuuta klo 9 Tyynellämerellä / 12 Eastern / 5 UK. Tämä ilmoitus on herättänyt toivoa Ark-harrastajissa, jotka ovat olleet aiemmin skeptisiä Studio Wildcardin julkaisupäivien luotettavuudesta.

PlayStation 5 -pelaajien on kuitenkin odotettava hieman kauemmin, sillä Ark: Survival Ascendedin julkaisu tälle alustalle on lykätty joulukuun alkuun. Studio Wildcard mainitsi viivästyksen syynä "joitakin ongelmia", jotka havaittiin Sonyn kanssa suoritetussa sertifiointiprosessissa. On arveltu, että useiden alustojen välinen pelaaminen saattaa aiheuttaa ongelmia, mutta Studio Wildcard vakuuttaa pelaajille, että he työskentelevät ahkerasti tarjotakseen parhaan mahdollisen cross-platform-kokemuksen.

Konsolin viiveistä huolimatta Ark: Survival Ascendedin Steam-julkaisu on katsottu onnistuneeksi. Peliä myytiin yli 600,000 XNUMX kappaletta vain kahdessa viikossa sen julkaisun jälkeen. Jotkut pelaajat kohtasivat kuitenkin suorituskykyongelmia, jotka vaikuttivat yleiseen pelikokemukseen. Studio Wildcard on tunnustanut nämä huolenaiheet ja sitoutunut käsittelemään niitä korjaustiedostojen ja päivitysten avulla.

Vaikka Ark: Survival Ascendedin parannukset jatkuvat, sen edeltäjä, Ark: Survival Evolved, on edelleen suosittu pelaajien keskuudessa. Tällä hetkellä enemmän ihmisiä pelaa aktiivisesti alkuperäistä peliä kuin sen remasteroitua versiota.

Odottavatpa pelaajat innolla konsolin julkaisua tai nauttivat pelistä Steamissä, Ark: Survival Ascendedin maailma tarjoaa jännittävän seikkailun, joka on täynnä dinosauruksia, selviytymishaasteita ja kehittyvää pelikokemusta.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mikä on Ark: Survival Ascended?

Ark: Survival Ascended on uusintaversio alkuperäisestä Ark: Survival Evolved -pelistä, jonka Studio Wildcard on kehittänyt Unreal Engine 5:llä. Se tarjoaa mukaansatempaavan selviytymiskokemuksen maailmassa, joka on täynnä esihistoriallisia olentoja.

2. Milloin Ark: Survival Ascended julkaistaan ​​Xboxille?

Ark: Survival Ascended julkaistaan ​​Xbox Series X:lle ja S:lle 21. marraskuuta klo 9 Pacific / 12noon Eastern / 5 pm Iso-Britannia.

3. Miksi Ark: Survival Ascendedin PlayStation 5 -julkaisu on viivästynyt?

Ark: Survival Ascendedin PlayStation 5 -julkaisu on lykätty joulukuun alkuun Sonyn sertifiointiprosessin aikana havaittujen "ongelmien" vuoksi. Studio Wildcard pyrkii ratkaisemaan nämä ongelmat ja tarjoamaan pelaajille parhaan mahdollisen monikäyttökokemuksen.

4. Kohtasiko Ark: Survival Ascendedin Steam-julkaisu mitään haasteita?

Kyllä, Ark: Survival Ascendedin Steam-julkaisussa esiintyi suorituskykyongelmia, jotka vaikuttivat pelin julkaisuun. Studio Wildcard on tunnustanut nämä huolenaiheet ja pyrkii aktiivisesti ratkaisemaan ne korjausten ja päivitysten avulla.

5. Miten Ark: Survival Evolvedin suosio on verrattuna Ark: Survival Ascendediin?

Tämän artikkelin julkaisuhetkellä useammat pelaajat pelaavat aktiivisesti Ark: Survival Evolvedia verrattuna Ark: Survival Ascendediin. Jatkuvien parannusten ja päivitysten myötä remasteroitu versio lupaa kuitenkin jännittävän ja kehittyvän pelikokemuksen.