Mullistava kuntoseuranta: Apple Watch 9 paljastaa Siri Health- ja Double Tap -ominaisuuden

Odotettu Apple Watch 9 on valloittanut kuntoseurantamaailmaa myrskyllä ​​sen julkaisun jälkeen syyskuussa 2023. Sen vaikuttavilla ominaisuuksilla ja tyylikkäällä muotoilulla on nopeasti tullut yksi markkinoiden trendikkäimmistä puetettavista laitteista. Vaikka alennukset ovat olleet niukkoja, Black Friday -sopimus on yllättänyt kuluttajat tarjoten 70 dollarin alennuksen hintaan. Tämä merkittävä alennus saattaa olla paras tilaisuus ostaa Apple Watch 9 ympäri vuoden.

Vastoin odotuksia Apple Watch 9:n parhaat Black Friday -tarjoukset löytyvät Amazonista ja Walmartista, ei Applen kaupoista. Tällä hetkellä 41 mm:n koko on saatavana niinkin alhaisella hinnalla kuin 329 dollaria, ja 45 mm:n koko alkaa 359 dollarista. Vertailun vuoksi suoraan Applelta ostaminen maksaisi 399 dollaria 41 mm:n koosta ja 429 dollaria 45 mm:n koosta. Nämä tarjoukset tarjoavat huomattavia säästöjä kuntoilijoille, jotka haluavat päivittää seurantalaitteitaan.

Yksi Apple Watch 9:n merkittävimmistä ja jännittävimmistä ominaisuuksista on Siri Health -päivitys. Siri, älykäs virtuaaliassistentti, on muutettu sisäänrakennetuksi kuntovalmentajaksi. Yksinkertaisesti äänikomentojen avulla käyttäjät voivat aloittaa tai lopettaa harjoitukset vaivattomasti ja tarkastella terveystilastoja ilman Wi-Fi- tai matkapuhelinyhteyttä. Tarvitsetko päivityksen sykkeesi tai harjoituksen aikana kulkemaan matkaan? Kysy vaikka Siriltä. Lisäksi Double Tap -ominaisuuden käyttöönotto on mullistanut käytön helppouden harjoitusten aikana. Kaksoisnapauttamalla etu- ja peukalosormea ​​käyttäjät voivat suorittaa erilaisia ​​toimintoja, kuten vastata tai lopettaa puheluita, käynnistää tai pysäyttää ajastimia ja ohjata musiikkia. Tämä handsfree-toiminto yksinkertaistaa navigointia ja parantaa yleistä harjoittelukokemusta.

Apple Watch 9 ei ole vain pelinvaihtaja kuntoilijoille, vaan myös moniajoille. Kiireiset ammattilaiset voivat nyt vastata puheluihin ja sähköposteihin keskeyttämättä harjoitusrutiinia, mikä lisää käyttömukavuutta. Lisäksi parannettu sanelutarkkuus, joka on jopa 25 %, mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat vastata teksteihin ja sähköposteihin entistä tarkemmin harjoittelun aikana.

Koe kunnon seurannan tulevaisuus Apple Watch 9:n avulla. Siri Healthin ja Double Tap -ominaisuuden ansiosta yhteydenpito ja tuottavuuden maksimointi harjoitusten aikana ei ole koskaan ollut helpompaa. Älä missaa Black Friday -tarjouksia, jotka ovat saatavilla Amazonissa ja Walmartissa, alkaen vain 329 dollarista.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mistä löydän parhaan tarjouksen Apple Watch 9:stä tänä mustana perjantaina?

Apple Watch 9:n parhaat Black Friday -tarjoukset löytyvät Amazonista ja Walmartista. Hinnat alkavat 329 dollarista 41 mm:n koosta ja 359 dollarista 45 mm:n koosta.

2. Mikä on Siri Health?

Siri Health on Apple Watch 9:n päivitys, joka muuttaa Sirin sisäänrakennetuksi kuntovalmentajaksi. Käyttäjät voivat aloittaa tai lopettaa harjoitukset, tarkistaa terveystilastot ja paljon muuta äänikomennoilla ilman Wi-Fi-yhteyttä.

3. Mikä on Double Tap -ominaisuus?

Double Tap -ominaisuuden avulla käyttäjät voivat hallita Apple Watch 9:n aktiivisia sovelluksia kaksoisnapauttamalla etu- ja peukalosormeaan. Tämä ele eliminoi näytön koskemisen, mikä tarjoaa saumattomamman navigointikokemuksen.

4. Voinko vastata puheluihin ja sähköposteihin harjoitusten aikana Apple Watch 9:llä?

Kyllä, Apple Watch 9:n avulla käyttäjät voivat vastata puheluihin ja sähköposteihin keskeyttämättä harjoittelua. Tämä ominaisuus hyödyttää henkilöitä, jotka harrastavat liikuntaa kiireisten työpäiviensä aikana.

5. Onko Apple Watch 9:n sanelutarkkuus parantunut?

Kyllä, Apple Watch 9:n sanelutarkkuus on parannettu jopa 25 %. Käyttäjät voivat vastata tekstiviesteihin, sähköposteihin ja muihin viesteihin tarkemmin ja täsmällisemmin harjoittelun aikana.