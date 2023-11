Entinen Applen johtaja Bernadette Simpao liittyy NBCUniversaliin ohjaamaan strategista viestintää

By

NBCUniversal on valinnut Bernadette Simpaon, Applen entisen PR- ja viestintäjohtajan, strategisen viestinnän varatoimitusjohtajaksi. Simpaolla on todistettu kokemus teknologia-alalla, ja se tulee toimimaan New Yorkissa ja tekee tiivistä yhteistyötä NBCUniversalin viihde- ja suoraan kuluttajille suunnatun portfolion strategisen viestintätiimin kanssa.

Simpao keskittyy ensisijaisesti Peacockiin, NBCUniversalin suoratoistopalveluun, joka on saanut viime vuosina merkittävää vetovoimaa. Peacockin lisäksi hän antaa asiantuntemuksensa tukemaan aloitteita eri verkostoissa, mukaan lukien NBC, Bravo, E!, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids ja USA Network.

Allison Rawlings, NBCUniversal Media Groupin strategisen viestinnän varatoimitusjohtaja, on Simpaon välitön esimies. Rawlings ilmaisee innostuksensa uudesta lisäyksestä tiimiin ja korostaa Simpaon laajaa kokemusta ja kykyä ohjata tehokkaita viestintästrategioita.

Ennen NBCUniversalille tuloaan Simpao toimi avaintehtävissä merkittävissä mediayrityksissä. Applella hän johti maailmanlaajuista suhdetoiminta- ja viestintätiimiä Apple TV -sovelluksessa sekä yhtiön video- ja urheiluliiketoiminnassa. Hänen vastuunsa vaihtelivat kumppanuuksien, kuten Major League Soccerin ja MLS Season Pass -suoratoistopalvelun, johtamisesta Apple TV+:n, Apple News+:n ja Apple Onen julkaisujen valvontaan.

Simpaon uraan kuuluu myös rooleja AMC Networksissa ja Viacomissa, joissa hän kehitti ja toteutti viestintästrategioita eri divisioonille, mukaan lukien kansainvälinen divisioona, BET Networks ja Viacom Corporation.

Ottamalla Simpaon käyttöön NBCUniversal pyrkii vahvistamaan strategisia viestintäponnistelujaan ja tehostamaan edelleen läsnäoloaan kilpaillussa suoratoistoympäristössä. Simpaolla on laaja tausta teknologia- ja mediateollisuudessa, ja hänellä on hyvät mahdollisuudet edistää NBCUniversalin viihde- ja suoraan kuluttajille suunnatun tarjonnan jatkuvaa menestystä.

