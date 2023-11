Löydä yhteistyösoittolistoja ja paljon muuta Apple Musicissa iOS 17.2:lla

By

Apple Music on julkistanut kaksi jännittävää uutta ominaisuutta iOS 17.2:n (tällä hetkellä betavaiheessa) julkaisun myötä: yhteiskäyttöiset soittolistat ja automaattinen "Suosikit"-soittolista. Vaikka Spotify on perinteisesti ollut tunnettu sosiaalisista ominaisuuksistaan, Apple Music on kuromassa kiinni tuomalla markkinoille yhteistyösoittolistoja.

Pääset uuteen automaattiseen "Favorites"-soittolistaan ​​siirtymällä Apple Musicissa kohtaan Kirjasto > Soittolistat ja pyyhkäisemällä alas, kunnes löydät automaattisesti luodun Suosikit-soittolistan.

Mutta syvennytään iOS 17.2:n tärkeimpään kohokohtaan – yhteistyösoittolistoihin – ja tutkitaan, miten ne toimivat.

Jos haluat aloittaa Apple Musicin yhteissoittolistojen käytön, varmista, että iOS 17.2 -betaversio on asennettu iPhoneen tai iPadiin. Kun beta-versio on käynnissä, avaa Apple Music ja noudata näitä ohjeita:

1. Napauta alareunassa olevaa Kirjasto-välilehteä ja valitse sitten Soittolistat.

2. Valitse luomasi soittolista tai luo uusi (huomaa, että tämä ominaisuus toimii tällä hetkellä vain omien soittolistojesi kanssa, ei Apple Musicin kuratoimien soittolistojen kanssa).

3. Napauta kuvaketta, jossa on kolme pistettä, joka sijaitsee näytön oikeassa yläkulmassa.

4. Valitse "Yhteistyö", jonka pitäisi olla toinen vaihtoehto ylhäältä.

5. Nyt voit määrittää, tarvitseeko yhteistyökumppanit hyväksyä.

6. Napauta Aloita yhteistyö kutsuaksesi ihmisiä liittymään soittolistallesi.

7. Voit hallita yhteistyöasetuksia palaamalla soittolistaan ​​ja napauttamalla uudelleen kolmen pisteen kuvaketta. Löydät "Hallinnoi yhteistyötä" -vaihtoehdon.

Kun olet ottanut yhteistyön käyttöön, kuka tahansa, jolle jaat soittolistalinkin, voi muokata ja järjestää kappaleita uudelleen sekä muuttaa soittolistan nimeä ja valokuvaa.

Tämä uusi ominaisuus avaa jännittäviä mahdollisuuksia musiikin löytämiseen ja jakamiseen ystävien kanssa. Kokeile ja kerro meille mielipiteesi kommenteissa!

FAQ

Voinko käyttää yhteissoittolistoja Apple Musicissa iOS 17.2:n betaversion kanssa?

Kyllä, voit käyttää yhteistyösoittolistoja Apple Musicissa iOS 17.2:n betaversion kanssa. Aloita noudattamalla yllä olevia ohjeita.

Voinko tehdä yhteistyötä muiden kanssa Apple Musicin kuratoiduissa soittolistoissa?

Tällä hetkellä yhteissoittolistatoiminto toimii vain luomiesi soittolistojen kanssa. Et voi tehdä yhteistyötä muiden kanssa Apple Musicin kuratoiduissa soittolistoissa.

Tarvitseeko yhteistyökumppanit hyväksyä?

Voit hyväksyä yhteistyökumppanit tai antaa heidän aloittaa yhteistyön välittömästi. Tämä valinta on soittolistan luojalla.

Voivatko yhteistyökumppanit muokata soittolistan nimeä ja kuvaa?

Kyllä, kun joku on kutsuttu yhteistyöhön soittolistan parissa, hän voi muokata soittolistan nimeä ja kuvaa sekä järjestää uudelleen ja lisätä kappaleita.