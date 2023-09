Applen uudet iPhone Pro -mallit: hinnoittelu ja päivitykset

By

Applen on määrä julkistaa uudet iPhone Pro -mallinsa julkaisutapahtumassa tänä iltana, ja vaikka tulevista puhelimista on tullut monia vuotoja ja raportteja, yksi mysteeri on edelleen olemassa: hinta. Huhut viittaavat siihen, että Yhdysvalloissa myytävien mallien hinnat nousevat, mutta entä hinnat Intiassa?

Yhdysvalloissa iPhone 14 -sarjan hinta oli 799 dollaria, kun taas intialaisten ostajien perusmallin hinta oli 79,900 15 rupiaa. Ei-Pro-mallien hintojen odotetaan pysyvän samoina kuin viime vuonna. IPhone 89,900 Plus:n hinnan odotetaan kuitenkin olevan XNUMX XNUMX Rs.

Puhutaanpa nyt Pro-malleista. IPhone 15 Pron hinnan odotetaan nousevan 100 dollarilla, mahdollisesti alkaen 1099 dollarista Yhdysvalloissa. Intiassa voi olla vähintään 10,000 15 rupiaa kolhua viime vuoden malliin verrattuna. Mitä tulee iPhone 1299 Pro Maxiin, sen hinta saattaa nousta vieläkin enemmän, mahdollisesti laskeutuen XNUMX dollariin Yhdysvalloissa, ja intialaiset ostajat todistavat huomattavaa nousua edellisvuodesta.

Tavallisiin iPhone 15 -malleihin tulee merkittäviä päivityksiä. Tuttu lovi korvataan Dynamic Islandilla, mikä laajentaa näytön kiinteistöä ja pienentää kehyksiä. Ensisijaisen kameran huhutaan päivittävän 12 megapikselistä 48 megapikseliin, ja laitteet saavat virtansa A16 Bionic -piirisarjasta. Lisäksi sekä ei-Pro- että Pro-mallien odotetaan ottavan käyttöön USB Type-C -portin, joka korvaa Lightning-kaapelin.

Pro-malleissa on titaanirunko, joka korvaa ruostumattoman teräksen, mikä johtaa kevyempään painoon. IPhone 15 Pro Max esittelee periskooppilinssin, joka tarjoaa 5x-6x optisen zoomin. Molemmat Pro-mallit siirtyvät myös USB Type-C -portteihin.

On tärkeää huomata, että nämä hinnankorotusarviot perustuvat huhuihin, joten niihin tulee suhtautua skeptisesti.

Lähteet:

– Apple esittelee uudet iPhone Pro -mallit julkaisutapahtumassa tänä iltana.

– Ei-Pro-mallien hinnoittelun odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla.

– iPhone 15 Plus:n odotetaan tulevan hintaan 89,900 XNUMX rupiaa.

– IPhone 15 Pro voisi mahdollisesti alkaa 1099 dollarista Yhdysvalloissa.

– IPhone 15 Pro Maxin hinta saattaa nousta 1299 dollariin Yhdysvalloissa.

– IPhone 15 -malleissa on Dynamic Island -näyttö.

– Pääkameran huhutaan päivittävän 48 megapikseliin.

– Laitteet saavat virtansa A16 Bionic -piirisarjasta.

– Sekä ei-Pro- että Pro-mallien odotetaan ottavan käyttöön USB Type-C -portit.

– Pro-malleissa on titaanirunko, joka vähentää painoa.

– IPhone 15 Pro Max esittelee periskooppilinssin optisella zoomilla.