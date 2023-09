Mitä odottaa Applen syksyn tapahtumalta: iPhone 15 ja uudet Apple Watchit

Tänään Apple isännöi odotettua Wonderlust-tapahtumaansa, jossa yrityksen odotetaan julkistavan huhutun iPhone 15:n ja uusien Apple Watchien. Tilaisuus lähetetään suorana lähetyksenä klo 10 PDT/1 EDT alkaen. Tämä tapahtuma on ensimmäinen sen jälkeen, kun Apple julkisti Vision Pron WWDC:ssä aiemmin tänä kesänä. Syksyn vuotuisesta iPhone-tapahtumasta on tullut kulttuuriilmiö, joka viestii kesän päättymisestä ja jännittävien uusien Apple-tuotteiden alkamisesta.

Huhuja iPhone 15:stä on kiertänyt kuukausia. Jotkut ehdottavat, että se on säännöllinen vuosittainen päivitys, kun taas toiset spekuloivat mahdollisuudesta saada suurempi Pro-malli nimeltä iPhone 15 Ultra. Tapahtuman kutsu, jonka arvoituksellinen Apple-logo koostuu pienistä hiukkasista, on herättänyt uteliaisuutta ja spekulaatiota. Tunnuslause "Wonderlust" on leikki sanalla "wanderlust", ja Applen harrastajat yrittävät tulkita sen merkitystä suhteessa tuleviin ilmoituksiin.

IPhone 15 -malliston odotetaan sisältävän neljä mallia: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ja 15 Pro Max. Bloombergin Mark Gurmanin mukaan iPhone 15 ja 15 Plus ovat pohjimmiltaan uudelleenpakattuja versioita iPhone 14 Prosta ilman telekameraa tai ruostumattomasta teräksestä valmistettua runkoa. Näissä uusissa puhelimissa on 48 megapikselin pääkamera ja edellisen sukupolven A16-siru.

Näyttöön ei todennäköisesti tule suuria muutoksia, koska analyytikko Ross Young ennustaa, että iPhone 15 -perusmalleilla ei ole korkeaa virkistystaajuutta kuten Pro iPhone -puhelimissa. Kaikkien neljän mallin odotetaan tukevan 15 watin langatonta latausta avoimella Qi2-standardilla, mikä voisi mahdollistaa laajemman valikoiman langattomia latauslaitteita.

Suurin muutos kaikissa iPhone 15 -malleissa on siirtyminen Lightning-liittimestä USB-C-porttiin. Tämä muutos johtuu todennäköisesti Euroopan unionin painostuksesta, joka otti USB-C:n yhteiseksi latausstandardiksi. On edelleen epäselvää, otetaanko USB-C käyttöön maailmanlaajuisesti vai vain EU:ssa, mutta on erittäin todennäköistä, että kaikissa uusissa iPhone-malleissa on USB-C-portti.

iPhone 15 Pron ja 15 Pro Maxin odotetaan tuovan merkittäviä muutoksia. Pro-malleissa on titaanista valmistetut kehykset ruostumattoman teräksen sijaan, mikä vähentää niiden painoa. Niissä on myös uusi A17-siru, joka on Applen tähän mennessä pienin pii. Ohuemmat näytön kehykset ja nopeampia tiedonsiirtonopeuksia tukeva USB-C-portti ovat odotettavissa olevia ominaisuuksia.

Mitä tulee kamerapäivityksiin, iPhone 15 Pro Max saattaa sisältää uuden 6x optisen telekameran, joka parantaa zoomattuja kuvia paremmilla yksityiskohdilla, resoluutiolla ja dynaamisella alueella.

Odotuksen kasvaessa Applen harrastajat odottavat innolla Wonderlust-tapahtumaa nähdäkseen, mitä jännittäviä uusia ominaisuuksia ja parannuksia iPhone 15 ja Apple Watches tuovat mukanaan.

Huomautus: Tämä artikkeli perustuu tietoihin, jotka olivat saatavilla ennen Applen Wonderlust-tapahtumaa.