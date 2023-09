Apple aikoo korvata Lightning-laturin USB-C:llä iPhone 15:lle

By

Applen odotetaan julkistavan iPhone 15:n muutaman päivän sisällä, ja yksi merkittävistä odotetuista muutoksista on patentoidun Lightning-laturin korvaaminen USB-C-latauksella. Tämä muutos on yhdenmukainen Euroopan unionin hyväksymän viimeaikaisen lainsäädännön kanssa, jonka mukaan älypuhelimien ja tablettien kaltaisten laitteiden on tuettava USB-C-latausta vuoteen 2024 mennessä.

Siirtyminen USB-C-lataukseen pyrkii virtaviivaistamaan latausprosessia eri laitteissa ja merkeissä, jolloin käyttäjät voivat yhdistellä eri valmistajien laitteita ja latureita. Vaikka tätä muutosta pidetään virstanpylväänä Applelle, se ei ole täysin odottamaton, koska yritys on jo ottanut käyttöön USB-C-latauksen iPadeilleen ja MacBookeilleen.

Applen maailmanlaajuisen markkinoinnin johtaja Greg Joswiak ilmaisi aiemmin yhtiön vastustavansa muutosta vedoten Lightning-laturin arvoon ja yleisyyteen. EU:n mandaatin noudattaminen tuli kuitenkin välttämättömäksi, vaikka Apple uskoi, että ympäristön kannalta olisi voinut olla parempi lähestymistapa.

USB-C:hen vaihtaminen asettaa Applelle taloudellisia haasteita, kun yhtiö on päässyt myymään Lightning-kaapeleita ja niihin liittyviä lisävarusteita. Siirtyminen USB-C:hen siirtäisi Applen pois suljetusta ekosysteemistään, koska USB-C on avoimempi standardi. Apple saattaa torjua tämän luomalla oman tuotemerkkinsä USB-C-kaapelin, joka tarjoaa iPhoneille paremman yhteensopivuuden ja nopeamman lataussuorituskyvyn.

Vaikka on edelleen epävarmaa, onko kaikissa iPhone 15 -malleissa USB-C vai onko se yksinomainen Pro-laitteille, USB-C-latauskaapeleiden saatavuuden ei pitäisi olla ongelma käyttäjille. Monet mobiililaitteet, mukaan lukien Applen omat iPadit ja MacBookit, käyttävät jo USB-C-kaapeleita. Pitkällä aikavälillä yleisen latausjärjestelmän odotetaan hyödyttävän käyttäjiä, koska se yksinkertaistaa latausprosessia ja vähentää tarvittavien johtojen määrää.

Apple saattaa myös harkita langatonta latausta, mutta tällä hetkellä tekniikka on hitaampaa kuin langallinen lataus. Siitä huolimatta siirtyminen USB-C:hen iPhone 15:lle nähdään merkittävänä askeleena kohti standardoidumpaa ja kätevämpää latauskokemusta käyttäjille.

Lähteet: CNN

Määritelmät:

Lightning laturi: Applen kehittämä laturi, joka esiteltiin vuonna 2012 iPhone 5:n kanssa, mahdollistaa nopeamman latauksen ja jossa on käännettävä rakenne.

USB-C-lataus: Universaali latausstandardi, joka mahdollistaa virransyötön ja tiedonsiirron yhdellä kaapelilla ja tarjoaa enemmän yhteensopivuutta eri laitteiden ja merkkien välillä.