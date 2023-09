Apple Arcade: Kattava opas saatavilla oleviin peleihin ja uusimpiin julkaisuihin

By

Apple Arcade, Applen tilauspohjainen pelipalvelu, on kasvattanut pelikirjastoaan nopeasti julkaisunsa jälkeen. Apple Arcade tarjoaa alun perin lähes 100 peliä ja nyt yli 200 peliä, joten se tarjoaa monipuolisen valikoiman pelejä iPhonelle, iPadille, iPod touchille, Macille ja Apple TV:lle.

Tutkiakseen ja ladatakseen uusimpia pelejä käyttäjät voivat siirtyä App Storen Arcade-välilehdelle, vierittää alaspäin ja valita Näytä kaikki pelit. Uusimmat julkaisut näkyvät yleensä sivun yläosassa.

Apple Arcaden uusin julkaisu on My Talking Angela 2+, suosittu virtuaalinen lemmikkipeli My Talking Tom -sarjan tekijöiltä. Tässä pelissä pelaajat auttavat Angelaa, muodikasta kissaa, pysymään kiireisenä suurkaupungin kodissaan esimerkiksi tanssin, leipomisen ja kamppailulajien parissa.

Toinen äskettäinen lisäys on Samba de Amigo: Party-To-Go, rytmipeli, joka julkaistiin alun perin pelihalleissa vuonna 1999. Pelaajat voivat ravistaa sitä marakasillaan ja edetä 40 hittikappaleeseen eri genreistä, mukaan lukien kappaleita artisteilta, kuten Lady Gaga ja PSY.

rajallisuus. on käsintehty matching-peli rajoitetuilla liikkeillä, joka haastaa pelaajat ajattelemaan strategisesti ja tekemään fiksuja otteluita. Kiipeä tulostaulukoille, avaa erityisiä laattoja ja lisävoimia ja tutki erilaisia ​​teemoja klassisessa tilassa tai eksy musiikkiin Tempo Mode -tilassa.

Kingdoms: Merge & Build tarjoaa ainutlaatuisen sekoituksen merge-2-pelaamista ja valtakunnan rakennusmekaniikkaa. Pelaajien on autettava prinssi Edwardia ja hänen ystäviään palauttamaan valtakunta, jonka salaperäinen taikavoima on tuhonnut. Lähde maagiseen seikkailuun, joka on täynnä tehtäviä ja selvitä valtakunnan kaatumisen takana oleva mysteeri.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä Apple Arcaden peleistä. Muita nimikkeitä ovat Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon ja Bold Moves+.

On syytä huomata, että Apple Arcade on yhteensopiva langattomien PS5- ja Xbox-ohjainten kanssa, joten pelaajat voivat nauttia näistä peleistä haluamallaan ohjaimella.

Apple Arcade jatkaa uusien pelien lisäämistä säännöllisesti, ja päivityksiä ja julkaisuja on suunniteltu tuleville kuukausille. Pelkästään syyskuussa odotetaan yli 40 pelipäivitystä ja kolme uutta julkaisua.

Nauti Apple Arcaden monipuolisesta pelivalikoimasta ja sukella Apple-laitteiden jännittävään pelimaailmaan.

