Esittelyssä iPhone 15 Pro ja Pro Max: Applen tehokkaimmat iPhonet tähän mennessä

Apple on juuri julkistanut uusimmat huippuluokan älypuhelimensa, iPhone 15 Pron ja Pro Maxin. Nämä uudet mallit ovat täynnä ominaisuuksia ja älypuhelimen tehokkain suorituskyky, joten ne tekevät vaikutuksen.

IPhone 15 Prossa on 6.1 tuuman näyttö, kun taas Pro Maxissa on suurempi 6.7 tuuman näyttö. Molemmissa malleissa on A17 Pro -siru, jolla Apple väittää olevan nopeampi suorituskyky kuin millään muulla markkinoilla olevalla älypuhelimella. Parannetun GPU:n ansiosta näiden laitteiden odotetaan tarjoavan paremman pelikokemuksen.

Yksi tämän vuoden merkittävistä muutoksista on USB-C-portin sisällyttäminen puhelimen pohjaan, joka korvaa perinteisen Lightning-portin. Apple ylpeilee, että iPhone 15 Prossa on 10 Gbps siirtonopeus, mikä helpottaa suurten tiedostojen, kuten valokuvien ja videoiden, siirtämistä.

Uusissa iPhoneissa on vahvempi titaanista valmistettu kotelo, mikä tekee niistä joustavampia kuin koskaan ennen. Niitä on neljässä eri värissä: musta, valkoinen, sininen ja "luonnollinen". Apple on myös esitellyt Action Buttonin, joka korvaa puhelimen vasemmalla puolella olevan soittoäänikytkimen. Tämä painike voidaan mukauttaa suorittamaan erilaisia ​​toimintoja, kuten kameran avaaminen tai taskulampun kytkeminen päälle.

Valokuvauksen kannalta iPhone 15 Pro ja Pro Max tarjoavat Applen parhaat kamerat tähän mennessä. Nämä laitteet on varustettu seitsemällä eri objektiivilla, mukaan lukien päivitetyllä 48 megapikselin kameralla, ja ne ottavat upeita valokuvia paremmalla suorituskyvyllä heikossa valaistuksessa ja vähentäen objektiivin heijastuksia. Kamerat hyödyntävät myös Applen tekoälyjärjestelmiä ottamaan täyden resoluution HEIF-kuvia ja tarjoavat useita polttoväliä monipuolisiin kuvausvaihtoehtoihin. Lisäksi puhelimet tukevat 4K60 ProRes -videon kuvaamista ja mahdollistavat jopa ulkoisen tallennustilan USB-C-portin kautta.

Vaikka iPhonen perusmallit saavat päivityksiä edellisen vuoden Pro-malleista, iPhone 15 Pro ja Pro Max toimivat Applen innovatiivisten ideoiden testausalustana. Tehokkaan suorituskyvyn, edistyneiden kameraominaisuuksiensa ja USB-C-ominaisuuksiensa ansiosta nämä laitteet ylittävät iPhonen rajoja.

Lähteet:

– Kirjailija: David Pierce

– Lähde: The Verge