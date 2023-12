Klassisia autoja varastettiin Parkkihallista Rocky Riverissä, Ohiossa

By

Paikallisen poliisin mukaan useiden klassisten autojen on ilmoitettu varastetuista parkkihallista Rocky Riverissä Ohiossa. Varkaudet tallennettiin valvontavideolle, jossa varkaat lähtivät kahdella arvokkaalla vanhalla ajoneuvolla 26. marraskuuta. Mark Condrich, yhden varastetun auton, vuoden 1966 Chevy Impala supersport 396 -avoauton, omistaja ilmaisi järkyttyneensä ja vihansa tapaus. Hän oli ostanut auton keräilyesineeksi vuonna 1999. Toinen varastettu ajoneuvo oli vuoden 1970 Pontiac GTO kovakattoinen. Molempia autoja säilytettiin turvallisessa, maanalaisessa autotallissa, joka ei näy helposti kadulta.

Haastattelussa Condrich arveli, että varkailla on täytynyt olla aiempaa tietoa rakennuksesta ja sen pohjaratkaisusta, koska autoihin ei päästy helposti. Hän arvioi Impalansa arvoksi noin 60,000 1,000 dollaria, mutta ajoneuvon sentimentaalinen arvo, erityisesti lastensa kanssa kesäajoihin liittyvät muistot, on arvaamaton. Condrich tarjoaa XNUMX XNUMX dollarin palkkion kaikille, joilla on tietoja varastettujen autojen takaisin saamiseen.

Vastauksena tapaukseen rakennuksen omistaja on toteuttanut lisäturvatoimenpiteitä, ja poliisi ottaa yhteyttä lähialueen yrityksiin toivoen löytävänsä mahdollisia vihjeitä turvakameroidensa kautta.

Tämä valitettava tapaus toimii muistutuksena muille alueen klassikkoautojen omistajille, että heidän tulee pysyä valppaina ja ryhtyä tarvittaviin varotoimiin arvostettujen ajoneuvojensa suojelemiseksi. Autovarkaudet, erityisesti vanhojen ja keräilyautojen, ovat edelleen jatkuva ongelma, ja omistajia kehotetaan ylläpitämään asianmukaisia ​​turvatoimia ja pitämään ajoneuvonsa hyvin suojattuina.