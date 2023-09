Hisense ULED X TV: Vallankumous taustavalotekniikassa

Hisense ULED X TV mullistaa tavan, jolla koemme taustavaloteknologian. Yksi taustavalon tärkeimmistä ongelmista on, että se voi tihkua läpi, pestä mustia ja luoda haloja kirkkaiden kohteiden ympärille. TV-valmistajat ovat yrittäneet ratkaista tämän ongelman käyttämällä LED-valoja, jotka voidaan sammuttaa mustiksi tarkoitettujen alueiden takana. Tällä himmennysvyöhykkeinä tunnetulla tekniikalla on ollut ristiriitaisia ​​tuloksia, mikä on usein johtanut sävyartefakteihin ja epätäydelliseen kohdistukseen.

Hisense ULED X -televisiossa on kuitenkin erilainen lähestymistapa. Tässä televisiossa on 20,000 5,000 mini-LED-taustavaloa, jotka on jaettu XNUMX XNUMX himmennysalueeseen, joten se tarjoaa enemmän vyöhykkeitä kuin useimmat muut markkinoiden mallit. Tuloksena on huomattava parannus kuvanlaadussa ja tarkkuudessa. Mustat ovat paljon tummempia, ja värit ovat täyteläisiä ja eloisia.

Vertailun kannalta LCD-televisioita pidetään yleisesti paremmin kuin OLED-televisioita hyvin valaistuissa huoneissa. ULED X TV tarjoaa kuitenkin vaikuttavat mustan tasot, minimaalisen kukinnan ja syvän värikylläisyyden, joten se on monin tavoin erottamaton OLED-televisioista. Lisäksi ULED X loistaa huippukirkkaudessaan ja ylittää useimmat LCD-televisiot.

Perusteellisen arvioinnin aikana ULED X -televisio teki jatkuvasti vaikutuksen kuvanlaadullaan, joka ylitti jopa markkinoiden parhaiden televisioiden. Laadukas sisältö korkean dynaamisen alueen koodauksella esitteli ULED X:n ominaisuudet, ja suurin osa kohtauksista oli etusijalla johtavaan kilpailijaan verrattuna.

Joitakin haittoja on kuitenkin otettava huomioon. ULED X:n ääniohjaukset ovat rajalliset, ja sen Vidaa-käyttöjärjestelmä ei välttämättä tarjoa samaa sovellustukea kuin Android TV. Niille, jotka luottavat tiettyihin sovelluksiin, on suositeltavaa tarkistaa saatavuus ennen ULED X:n ostamista.

Kaiken kaikkiaan Hisense ULED X TV tarjoaa merkittävän edistyksen taustavalotekniikassa. Sen poikkeuksellinen kuvanlaatu, vaikuttavat mustan tasot ja elävät värit tekevät siitä TV-markkinoiden parhaan haastajan. Vaikka sillä voi olla joitain rajoituksia, se ansaitsee ehdottomasti tunnustuksen yhtenä parhaista tällä hetkellä saatavilla olevista televisioista.

