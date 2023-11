Käytettävyyden parantaminen: Amazon Fire Stickin ääninäkymäominaisuus

By

Amazon Fire Stick -käyttäjillä on nyt kätevä vaihtoehto parantaa katselukokemustaan ​​Voice View -ominaisuuden avulla. Tämä poikkeuksellinen esteettömyystyökalu, joka on suunniteltu ensisijaisesti näkövammaisille henkilöille, tarjoaa arvokasta tukea niille, jotka kamppailevat näkemästä näyttöä tai vain hakevat lisäapua katseltavan sisällön valinnassa.

Voice View, kuten Amazon kuvailee, on erityisesti Fire TV -laitteille kehitetty näytönlukuohjelma. Kun se on aktivoitu, se viestii kuuluvalla tavalla näytöllä, kun käyttäjät selailevat valikon vaihtoehtoja ja asetuksia. Lisäksi sitä voidaan käyttää laitteen alkuasennuksen aikana, mikä tarjoaa kattavan ja käyttäjäystävällisen kokemuksen.

Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että sinulla on Fire TV Stick ja Alexa Voice Remote. Käyttäjät eivät enää kohtaa rajoituksia heidän suosikkiohjelmistaan ​​tai -elokuvistaan ​​nauttiessaan. Voit aktivoida äänikatseluominaisuuden vaivattomasti pitämällä samanaikaisesti painettuna Menu- ja Back-painikkeita, jotka sijaitsevat kaukosäätimen pienten painikkeiden yläosassa, noin kahdesta viiteen sekuntia.

Etämenetelmän lisäksi käyttäjät voivat myös ottaa ääninäkymän käyttöön tai poistaa sen käytöstä Asetukset-sovelluksen kautta. Siirry vain Esteettömyys-osioon ja valitse VoiceView. Kun toiminto on aktivoitu onnistuneesti, käyttäjiä tervehditään rauhoittavalla äänikehotuksella "VoiceView Ready", joka ilmaisee, että ominaisuus on käytössä ja valmis tarjoamaan mukaansatempaavan kokemuksen. Toisaalta, kun ominaisuus on poistettu käytöstä, käyttäjät kuulevat kehotteen "VoiceView Exiting".

Ottamalla käyttöön esteettömyystyökalut, kuten Voice View, Amazon osoittaa sitoutumisensa inklusiivisuuteen ja varmistaa, että kaikki voivat nauttia Fire TV Stick -sovituksensa eduista. Olipa kyseessä laajan sisällön käyttö tai vaivaton valikkojen selaaminen, tämä ominaisuus lisää käyttömukavuutta ja osallistumista kaikille käyttäjille.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Kuinka voin aktivoida Voice View -ominaisuuden Amazon Fire Stickissäni?

Voit aktivoida Voice View -ominaisuuden pitämällä Alexa Voice Remote -kaukosäätimen Menu- ja Back-painikkeita painettuna samanaikaisesti noin kahdesta viiteen sekuntia. Vaihtoehtoisesti voit ottaa sen käyttöön Asetukset-sovelluksen kautta valitsemalla Esteettömyys ja sitten VoiceView. Mitä Voice View tekee?

Voice View on näytönlukuohjelma, joka lukee näytöllä näkyvää tekstiä, kun selaat Amazon Fire Stickin valikkovaihtoehtoja ja asetuksia. Se auttaa näkövammaisia ​​henkilöitä tarjoamalla ääniapua parantaakseen katselukokemusta. Onko Voice View tarkoitettu vain näkövammaisille käyttäjille?

Vaikka Voice View on ensisijaisesti suunniteltu näkövammaisille henkilöille, kuka tahansa voi hyötyä sen ominaisuuksista, jotka tekevät navigoinnista ja sisällön valinnasta mukavampaa ja helpompaa. Voinko kytkeä ääninäkymän päälle ja pois päältä? Kyllä, voit helposti ottaa Ääninäkymä-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun se on käytössä, "VoiceView Ready" -kehote vahvistaa sen aktivoinnin. Samoin, kun se on poistettu käytöstä, kuulet "VoiceView Exiting".