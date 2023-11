Kuinka käyttää piilotettua zoomausominaisuutta ja ääninäkymää Amazon Fire Stickissä

By

Jos omistat Amazon Fire Stickin, on joitain piilotettuja ominaisuuksia, joita et ehkä ole tietoinen. Sen lisäksi, että Fire TV tarjoaa pääsyn viihteen maailmaan, se tarjoaa myös hyödyllisiä esteettömyysvaihtoehtoja käyttäjille. Yksi näistä ominaisuuksista on näytön suurennuslasi, jonka avulla voit lähentää näyttöäsi.

Ota zoomaustoiminto käyttöön seuraavasti:

1. Siirry Amazon Fire TV:n Asetukset-sovellukseen ja valitse Esteettömyys.

2. Paina ja pidä painettuna kaukosäätimen Back- ja Fast Forward -painikkeita samanaikaisesti noin viiden sekunnin ajan.

3. Kun se on otettu käyttöön, voit lähentää painamalla Menu- ja Fast Forward -painikkeita. Loitontaaksesi paina Valikko ja Kelaa taaksepäin.

4. Jos haluat muuttaa zoomauksen suuntaa, paina Menu ja sitten vastaavia painikkeita ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

On tärkeää huomata, että zoomaustoiminto ei välttämättä toimi kaiken videosisällön kanssa. Amazonin mukaan "Suurin osa videosisällöstä ei ole yhteensopiva zoomausominaisuuden kanssa."

Toinen Amazon Fire Stickin tarjoama loistava saavutettavuusominaisuus on Voice View. Tämän ominaisuuden avulla virtuaalinen ääni voi lukea, mitä näytöllä tapahtuu, mikä helpottaa näkövammaisten käyttäjien navigointia laitteellaan.

Voit aktivoida ääninäkymän seuraavasti:

1. Paikanna Amazon Fire Stick -kaukosäätimen valikkopainike ja Takaisin-painike.

2. Paina molempia painikkeita samanaikaisesti noin viiden sekunnin ajan.

3. Kuulet "VoiceView Ready", kun ominaisuus on aktivoitu.

Nämä Amazon Fire Stickin piilotetut ominaisuudet voivat tarjota kattavamman ja käyttäjäystävällisemmän kokemuksen kaikille käyttäjille heidän saavutettavuustarpeistaan ​​riippumatta. Riippumatta siitä, haluatko suurentaa näyttöäsi tai saada virtuaalisen äänen opastamaan sinua käyttöliittymän läpi, nämä vaihtoehdot varmistavat, että jokainen voi nauttia Fire Stickistä täysin siemauksin.

Usein kysytyt kysymykset

K: Voinko käyttää zoomausominaisuutta minkä tahansa videosisällön kanssa?

V: Ei, zoomausominaisuus ei ehkä ole yhteensopiva kaiken videosisällön kanssa.

K: Kuinka voin lähentää ja loitontaa zoomausominaisuutta käyttämällä?

V: Lähennä painamalla Valikko- ja Pikakelaus. Loitontaaksesi paina Valikko ja Kelaa taaksepäin.

K: Kuinka voin aktivoida ääninäkymän?

V: Paina Valikko- ja Takaisin-painikkeita samanaikaisesti noin viiden sekunnin ajan aktivoidaksesi ääninäkymän.

K: Onko Voice View saatavilla kaikissa Amazon Fire Stick -laitteissa?

V: Kyllä, Voice View on ominaisuus, joka on saatavilla kaikissa Amazon Fire Stick -laitteissa.