Huawei Nova 12 Pro: Futuristinen muotoilu ja tehokkaat ominaisuudet odottavat

Keskihintaisen Huawei Nova 11 SE:n onnistuneen lanseerauksen jälkeen Huawei-harrastajat odottavat tulevaa Nova 12 -sarjaa. Joko tässä kuussa tai joulukuussa Kiinan markkinoille julkaistavan Nova 12 -sarjan odotetaan kilpailevan suoraan kilpailijoiden OPPO Reno 11 -sarjan ja Vivo S18 -sarjan kanssa.

Sarjan tähti Huawei Nova 12 Pro on jo kiinnittänyt älypuhelinten ystävien huomion ainutlaatuisella ja futuristisella muotoilullaan. Laitteen vuotanut renderöinti paljastaa kaarevan reunan OLED-näytön, joka on todella näkemisen arvoinen. Vielä kiehtovampaa tekee siitä, että siinä on kaksi erillistä selfie-kameran aukkoa, jotka on sijoitettu erilleen ja joiden välissä näkyy osa näytöstä. Huhujen mukaan näissä aukoissa on vaikuttava 60 megapikselin kaksoisselfiekamera.

Mutta jännitys ei lopu tähän. Nova 12 Pron takakamerakokoonpanossa on myös erottuva vetovoima. Sen yläosassa on pääkamera, jota seuraa soikea kamerasaari, jossa on kaksi muuta objektiivia, sekä tyylikäs vaakasuora LED-salamanauha. Huhuttu kamerakokoonpano sisältää tehokkaan 50 megapikselin pääkameran, 12 megapikselin ultralaajakulmaobjektiivin, joka voi toimia myös makroobjektiivina, sekä toisen 50 megapikselin telekameran.

Tyylikäs ulkokuorinsa alla Nova 12 Pron odotetaan olevan suorituskykyinen. Spekulaatioiden mukaan se saa virtansa 5G-yhteensopivasta Kirin 9000s -piirisarjasta, mikä takaa salamannopean yhteyden. Laitteessa huhutaan myös OLED-paneelin vaikuttavalla 120 Hz:n virkistystaajuudella, joka takaa tasaisen ja sujuvan visuaalisen kuvan. Nova 12 Pron vetovoimaa lisää sen, että sen odotetaan sisältävän huomattavan 4,500 100 mAh:n akun, joka tukee 4 W:n pikalatausta. Huawein omassa Harmony OS XNUMX -käyttöjärjestelmässä toimivan laitteen sanotaan tarjoavan kaksisuuntaisen satelliittiyhteyden.

Jännitys kasvaa myös standardi Nova 12 -mallin julkistamisen ympärille, jonka odotetaan tulevan Pro-version mukana. Huhut osoittavat, että Nova 12 tulee varustettuna uudella Kirin 830 -piirisarjalla, joka lupaa parempaa suorituskykyä ja tehokkuutta.

Nova 12 -sarjan lähestyessä julkaisuaan Huawei-fanit odottavat innolla virallista ilmoitusta toivoen, että heidän odotuksensa visuaalisesti upeasta puhelimesta, jossa on tehokkaita ominaisuuksia, täyttyvät ja ylittyvät.

