Fall Tech Event Lineup: Mitä odottaa syys- ja lokakuussa

Syys- ja lokakuu ovat jännittäviä kuukausia tekniikan ystäville, sillä suuria tapahtumia ja konferensseja järjestetään, joissa esitellään uusimpia innovaatioita ja ilmoituksia eri toimialoilla. Katsotaanpa joitain tulevia tapahtumia ja mitä voimme odottaa niiltä.

Toronton kansainvälinen elokuvafestivaali (TIFF)

Milloin: Torstai 7. syyskuuta – sunnuntai 17. syyskuuta

Paikka: Toronton keskusta, Kanada

Mitä: TIFF on vuosittainen elokuvafestivaali, joka korostaa kansainvälisiä elokuvia ja tarjoaa näytöksiä, luentoja, tapahtumia ja työpajoja.

Apple Wonderlust

Milloin: Tiistaina 12. syyskuuta klo 1 ET / 10 AM PT

Missä: Apple Park, Cupertino, Kalifornia

Mitä: Applen odotettu tapahtuma, Wonderlust, esittelee uutta iPhone 15 -mallistoa, jossa huhutaan olevan USB-C-portit Lightningin sijaan.

Detroitin autonäyttely

Milloin: Keskiviikkona 13. syyskuuta - sunnuntaina 24. syyskuuta

Missä: Huntington Place Convention Center, Detroit, Michigan

Mitä: Detroitin autonäyttely, joka tunnetaan myös nimellä North American International Auto Show, kokoaa yhteen autonvalmistajat ja alan asiantuntijat esittelemään ja keskustelemaan viimeisimmistä autoalan trendeistä ja uusista ajoneuvoista.

Amazon-laitteet ja -palvelutapahtuma

Milloin: Keskiviikkona 20. syyskuuta klo 10 ET

Missä: Amazon HQ2 Campus, Arlington, Virginia

Mitä: Amazon järjestää kutsutapahtuman toisessa päämajassaan, jossa heidän odotetaan paljastavan uusia laitteita ja palveluita.

Microsoftin erikoistapahtuma

Milloin: Torstaina 21

Paikka: New York City

Mitä: Microsoft isännöi "erikoistapahtumaa", johon on kutsuttu vain kutsu, ja se keskittyy todennäköisesti päivitettyihin Surface-laitteisiin ja tekoälyn edistymiseen.

Vox Median kooditapahtuma

Milloin: tiistai 26. syyskuuta - keskiviikko 27. syyskuuta

Missä: Ritz-Carlton, Laguna Niguel, Kalifornia

Mitä: Code on teknologiatapahtuma, joka kokoaa yhteen alan vaikutusvaltaisia ​​ääniä. Tänä vuonna siinä on merkittäviä puhujia, kuten X/Twitterin toimitusjohtaja Linda Yaccarino, Bumblen toimitusjohtaja Whitney Wolfe Herd, GM:n toimitusjohtaja Mary Barra ja paljon muuta.

Tämä on vain välähdys siitä, mitä on luvassa syys- ja lokakuussa. Horisontissa on myös muita tapahtumia, kuten Meta Connect, Made by Google ja Samsung Developer Conference, jotka lupaavat jännittäviä ilmoituksia ja oivalluksia virtuaalitodellisuuteen, uusia Google-laitteita ja Samsungin Galaxy-ekosysteemipäivityksiä. Kun lisää tapahtumia julkaistaan, pysy kuulolla The Vergen päivityksistä.

