Overwatch 2 Heroesin viralliset aikakaudet paljastettiin

Overwatch 2:n kehittäjät ovat vihdoin julkistaneet kaikkien pelin hahmojen viralliset iät, mikä tekee lopun fanien vuosien spekulaatioista. Blizzardin sankariampuja on saavuttanut suosiota paitsi pelattavuuden, myös monipuolisen ja kulttuurisesti edustavan sankarisarjansa ansiosta.

Play Overwatch -verkkosivuston äskettäisessä päivityksessä Blizzard sisälsi kaikkien Overwatch 2:n sankarien syntymäpäivät ja iät. Tiedot tarjoavat käsityksen näiden ikonisten hahmojen taustatarinasta ja aikajanasta.

Yllättäen Overwatch 2:n nuorin hahmo ei ole ihminen, vaan tanksisankari Orisa, joka on vasta 1-vuotias. Echo seuraa tiiviisti 14-vuotiaana ja Hammond 16-vuotiaana. Ihmissankareista nuorin on Illari, pelin tulokas, tällä hetkellä 18-vuotias.

Mielenkiintoista on, että joillakin sankarilla on ainutlaatuiset syntymäpäivät. Esimerkiksi Junkrat syntyi helmikuun 29. päivänä, karkauspäivänä, joka esiintyy vain kerran neljässä vuodessa. Tämä lisää hänen hahmoonsa ylimääräisen ainutlaatuisuuden.

Lisäksi on syytä huomata, että ruotsalaisia ​​sankareita Torbjornilla ja Brigittellä on erityinen yhteys, koska he syntyivät vain yhden päivän etäisyydellä toisistaan. Torbjorn on 33 vuotta ja 364 päivää vanhempi kuin hänen tyttärensä, mikä korostaa perhesiteet pelin tarinassa.

Faneille, jotka haluavat tietää Overwatch 2:n kaikkien hahmojen syntymäpäivistä, Play Overwatch -verkkosivusto tarjoaa kattavan keskuksen, jossa on kaikki tarvittavat tiedot.

Kaiken kaikkiaan tämä Blizzardin päivitys lisää uuden kerroksen syvyyttä Overwatch 2:n jo ennestään rikkaaseen tarinaan. Sen avulla pelaajat ymmärtävät paremmin hahmoja, heidän historiaansa ja paikkaansa pelin universumissa.

Lähteet:

– Liam Ho

- Pelaa Overwatch-verkkosivustoa