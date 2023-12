Laceyn kysymyksiin vastaaminen Pokemon Scarlet and Violet DLC:ssä

By

Tämä artikkeli tarjoaa vaiheittaisen oppaan siitä, kuinka vastata Laceyn kysymyksiin Elite Trial -kokeilun aikana Indigo Disk DLC:ssä Pokemon Scarletille ja Violetille. Nämä kysymykset ovat tärkeä osa peliä, ja niihin on vastattava oikein edistyäksesi.

Laceyn ensimmäinen kysymys: Pikachun sähkövarasto

Lacey esittelee Pikachun sähkön tuottamisesta tunnettuna sähkötyyppisenä Pokemonina. Sitten hän kysyy, missä Pikachu varastoi sähkönsä. Oikea vastaus on Pikachun posket.

Laceyn toinen kysymys: Venonatin tutka

Lacey kutsuu Venonatin ja korostaa sen kykyä käyttää tiettyä kehon osaa tutkana. Hän kysyy, mikä ruumiinosa se on. Oikea vastaus on Venonat's Eyes.

Laceyn kolmas kysymys: Sinistean antiikkimuodon tunnistaminen

Lacey esittelee sinut Sinistean sisaruksiin ja selittää, että on vaikea määrittää, mikä niistä on aito antiikkimuoto. Hän pyytää sinua valitsemaan oikean. Oikea vastaus on keskellä oleva kuppi, sillä aidon Antique Form Sinistean tunnistaa kupin pohjassa olevasta merkistä.

Laceyn neljäs kysymys: Pink Miniorin havaitseminen

Lacey esittelee Miniorin eri muotoja ja pyytää sinua löytämään vaaleanpunaisen. Jokainen Minior-versio muuttuu meteorimuotoonsa ja muuttaa sijaintiaan, mikä tekee siitä hieman haastavan. Sinun on kuitenkin pidettävä silmällä vaaleanpunaista Minioria vastataksesi oikein.

Laceyn viides kysymys: Granbullin makuutyyny

Viimeiseen kysymykseen Lacey esittelee oman Pokemoninsa, Granbullin, ja kysyy, mitä ruumiinosaa se käyttää tyynynä nukkuessaan. Oikea vastaus on Granbull's Tummy.

Vastaamalla kaikkiin Laceyn kysymyksiin oikein varmistat, että edistyt Pokemon Scarlet and Violetin Indigo Disk DLC:n Elite Trial -kokeilussa. Muista kiinnittää huomiota yksityiskohtiin ja valita oikeat vastaukset voittaaksesi tämän haasteen.

