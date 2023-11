Tuore näkemys pihvista: suolamyytin kumoaminen

By

Kokit ovat pitkään uskoneet, että avain täydellisesti maustettuun pihviin on suolata se runsaasti ennen paistamista. Fyysikko George Vekinisin uusi näkökulma kuitenkin haastaa tämän tavanomaisen viisauden. Edistyksellisessä keramiikassa ja komposiittityöstään tunnettu Vekinis on perehtynyt ruoanlaittotieteeseen viimeisimmässä kirjassaan. Vastoin yleistä luuloa, hän ehdottaa, että pihvin mikroaaltouunissa lämmittäminen ennen paistamista on herkullisen ja pehmeän tuloksen salaisuus.

Äskettäisessä Instant Genius podcastin haastattelussa Vekinis selitti, miksi hän kannattaa tätä epätavallista ruoanlaittomenetelmää. Hänen mukaansa pihvin suolaaminen ennen paistamista voi itse asiassa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia. Suolalla on osmoottinen kyky, joka imee vettä lihasta, mikä tekee lihasta sitkeämmäksi ja vähemmän maistuvaksi. Mikroaaltouunissa ennen paistamista liha säilyttää kosteutensa, mikä varmistaa mehukkaamman ja mureamman pureman.

Vaikka tämä näkökulma saattaa olla monille yllättävä, Vekinis korostaa, että on tärkeää antaa pihvin lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen kypsennystä. Tämä vaihe varmistaa tasaisen kypsennyksen ja estää lihan kovettumisen. Mikroaaltouunissa pihvi nopeuttaa alkulämmitysprosessia, mikä nopeuttaa siirtymistä kylmästä huoneenlämpötilaan.

Kriitikot saattavat väittää, että pihvin mikroaaltouunissa keittäminen voi vaarantaa sen maun tai johtaa epätasaisesti kypsennetyn lihapalan muodostumiseen. Vekinis pysyy kuitenkin havaintojensa takana ja toteaa, että oikealla mauste- ja paistotekniikalla voidaan tasapainottaa mikroaaltoprosessin pieniä puutteita. Lisäksi hän ehdottaa kokeilemista eri mikroaaltotehotasoilla ja -kestoilla halutun kypsyystason saavuttamiseksi.

FAQ:

K: Onko pihvi todella tarpeen mikroaaltouunissa ennen paistamista?

V: Fyysikko George Vekinisin mukaan pihvin keittäminen mikroaaltouunissa ennen paistamista voi parantaa sen mureutta ja mehukkuutta. Perinteisillä kypsennysmenetelmillä voidaan kuitenkin saada erinomaisia ​​tuloksia oikeilla mauste- ja paistotekniikoilla.

K: Vaikuttaako mikroaaltouuni pihvin makuun?

V: Vaikka jotkut saattavat olla huolissaan mikroaaltouunin vaikutuksesta makuun, Vekinis vakuuttaa, että maustaminen ja paahtaminen voidaan minimoida mahdollisella maun häviämisellä.

K: Kuinka kauan pihviä tulee mikroaaltouunissa?

V: Mikroaaltouunin tarkka kesto riippuu pihvin paksuudesta ja halutusta kypsyysasteesta. On suositeltavaa kokeilla eri tehotasoja ja kestoja täydellisen tuloksen saavuttamiseksi.