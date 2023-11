Uudet Realme-laitepinnat: jännittävät tekniset tiedot ja yksityiskohdat!

By

Uusi Realme-laite, jonka mallikoodi on RMX3890, on äskettäin ilmestynyt FCC:lle, mikä lisää entisestään tulevaa älypuhelinvalikoimaa. Tämä laite on havaittu myös ETY:n ja Indonesian TKDN-sertifiointisivustoilla, mikä vahvistaa sen välitöntä saapumista. Vaikka konkreettisia yksityiskohtia ei ole vielä virallisesti vahvistettu, vuotanut tieto riittää saamaan tekniikan harrastajat innostumaan.

FCC:n listauksen mukaan Realme-älypuhelin on kooltaan 164.6 mm × 75.4 mm × 7.59 mm ja painaa 185 grammaa. Se tukee useita liitäntävaihtoehtoja, mukaan lukien 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Dual-Band WiFi, GPS ja NFC. Erityisesti älypuhelimessa odotetaan olevan neljä navigointijärjestelmää, nimittäin Beidou, Galileo, GLONASS ja GPS.

Vaikka se näyttää olevan keskitason 4G-älypuhelin, emme voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä ennen kuin Realme tekee virallisen ilmoituksen. Joten toistaiseksi odotamme innolla lisätietoja, jotta ymmärrämme paremmin, mitä tämä laite tarjoaa meille.

Realmen tuleva älypuhelinvalikoima herättää merkittävää vilinää teknologiayhteisössä. Yksi odotetuimmista julkaisuista on Realme GT5 Pro, joka julkaistaan ​​huomenna klo 2 paikallista aikaa Kiinassa. Tämä älypuhelin luo aaltoja ollakseen ensimmäinen, joka tukee telekuvausta Dolby Vision HDR -tilassa. Lisäksi sillä odotetaan olevan vaikuttavat tekniset tiedot, kuten Sony LYTIA Sensor, BOE:n näyttö, jonka kirkkaus on jopa 3000 nitiä, ja Snapdragon 8 Gen 3, jossa on 24 Gt RAM-muistia.

Realme GT5 Pron lisäksi toinen jännittävä puhelin työn alla on Realme C65 5G, jonka huhutaan saavan debyyttinsä joulukuun alussa. Sen odotetaan olevan saatavana useissa eri kokoonpanoissa, 4 Gt - 8 Gt RAM-muistia ja 64 Gt - 128 Gt tallennustilaa. Tästä laitteesta voi tulla kaksi houkuttelevaa värivaihtoehtoa, tumman violetti ja vihreä.

Kun odotamme innokkaasti näitä uusia Realme-älypuhelimia, yksi asia on varma: brändi jatkaa rajojen ylittämistä ja valloittaa markkinoita innovatiivisilla tarjontallaan. Pysy kuulolla saadaksesi lisää päivityksiä Realmen jännittävästä kokoonpanosta!

