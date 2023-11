Uusia laitteita, joita kannattaa harkita päivittämistä varten tälle lomakaudelle

Lomakausi on täydellinen aika päivittää laitteesi, hyödyntää alennusmyyntiä ja hemmotella itseäsi tai läheisiäsi uudella tekniikalla. Olitpa sitkeä Applen käyttäjä tai Android-harrastaja, tänä vuonna on tarjolla jännittäviä vaihtoehtoja, joita kannattaa harkita.

iPhone 15: Paras iPhone useimmille käyttäjille

IPhone 15 on loistava valinta iPhone-käyttäjille, jotka etsivät päivitystä. Se saattaa olla ensimmäinen sukupolvi, jossa on USB-C, mikä tarkoittaa, että sinun on sanottava hyvästit Lightning-kaapeleille, mutta se tarjoaa uudistetun ja ladatun kokemuksen. Valittavana on useita värejä ja uuden sukupolven iPhone-ominaisuuksia, kuten Emergency SOS satelliitin kautta ja älykäs Dynamic Island, joten iPhone 15 on vankka valinta.

Pixels 8: Pieni puhelin suurella suorituskyvyllä

Jos olet kyllästynyt kantamaan mukana isoja, tilaa vieviä puhelimia, Pixel 8 kannattaa harkita. Se voi olla hieman pienempi kuin edeltäjänsä, mutta se on lyömätön uudella Google Tensor -prosessorilla ja tekoälyä tukevilla valokuvamuokkauksilla. Lisäksi Google on sitoutunut seitsemän vuoden Android-päivityksiin, joten voit olla varma, että puhelimesi pysyy ajan tasalla tulevina vuosina.

AirPods Pro USB-C:llä: Parhaat kuulokkeet, jotka voit antaa lahjaksi

Päivitä äänikokemustasi AirPods Prolla, jossa on USB-C. Vaikka uusia malleja on tulossa, AirPods Pro tarjoaa ominaisuuksia, kuten MagSafe-latauksen ja USB-C-yhteensopivuuden, mikä tekee niistä loistavan valinnan. Sano hyvästit vanhoille, rätiseville kuulokkeillesi ja nauti näiden langattomien ihmeiden mukavuudesta.

Sonos Era 300: Paras AirPlay-yhteensopiva Bluetooth-kaiutin

Niille, jotka rakastavat AirPlayn mukavuutta, Sonos Era 300 on loistava lisä jokaiseen kotiin. Tämä Bluetooth-kaiutin täyttää huoneesi korkealaatuisella musiikilla, sillä kuusi kaiutinelementtiä on sijoitettu strategisesti optimaalista äänenjakoa varten. Lisäksi se on yhteensopiva Amazon Alexan kanssa, mikä mahdollistaa helpon älykkään kodin ohjauksen.

Pixel-tabletti: Paras hankkimisen arvoinen tabletti, joka ei ole omena

Googlen uusi Pixel Tablet on monipuolinen laite, jota voidaan käyttää työhön, pelaamiseen tai älykkään kodin ohjaimena. Parantuvan Android-ohjelmiston ja erilaisten käyttötapausten ansiosta se on loistava vaihtoehto niille, jotka etsivät muuta kuin Applen tablettia.

Apple Watch -sarja 9: Päivityksen arvoinen älykello

Apple Watchin käyttäjät ovat iloisia Series 9:n ominaisuuksista. Tämä älykello tuo mukavuutta ranteeseesi helpon yhden käden käytön helpottavan Double Tap -eleen ja offline-Siri-komentojen ansiosta. Päivitä Series 9:ään saadaksesi saumattoman ja parannetun kokemuksen.

Apple Pencil, jossa on ulosvedettävä USB-C: Kynä elämäsi taiteilijalle

Jos tiedät jonkun, joka rakastaa digitaalista piirtämistä, Apple Pencil 3 on pakollinen hankinta. USB-C:n lisämukavuuden ansiosta lataaminen on helpompaa kuin koskaan. Anna lahjaksi sujuvampi ja tehokkaampi piirustuskokemus Apple Pencilillä.

Päivitä tekninen pelisi tänä jouluna näillä huippulaitteilla. Olitpa iPhone-harrastaja tai Android-ihminen, tässä luettelossa on jokaiselle jotakin. Hemmottele itseäsi tai yllätä läheisesi uusimmilla ja parhailla teknologiatarjouksilla. Onnea ostoksille!