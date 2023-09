5 parasta Chromebookia alle 300 dollarin opiskelijoille

Jos olet opiskelija, joka etsii edullista ja tehokasta kannettavaa tietokonetta, Chromebook saattaa olla täydellinen valinta sinulle. Chromebookit tarjoavat hinta-laatusuhteeltaan hyvää vastinetta, joten ne ovat ihanteellisia pienille opiskelijoille. Vaikka niissä ei ehkä ole kaikkia perinteisten kannettavien tietokoneiden ominaisuuksia, Chromebookit ovat loistavia verkkoselailussa, suoratoistossa ja sähköpostien tarkistamisessa. Ne ovat myös yhteensopivia pilvipelaamisen kanssa, mikä tekee niistä varteenotettavan vaihtoehdon satunnaisille pelaajille.

Tässä on viisi suosituinta Chromebookia, joita suositellaan alle 300 dollarin opiskelijoille:

1) Lenovo 14e (235 dollaria): Tämä Chromebook erottuu erinomaisesta ominaisuuksistaan ​​hinta-suhteeltaan. AMD A6 -prosessorin, 4 Gt RAM-muistin ja 32 Gt flash-tallennustilan ansiosta se tarjoaa tyydyttävän suorituskyvyn jokapäiväisiin tehtäviin. Lenovo 14e tarjoaa myös useita portteja, mukaan lukien kaksi USB 3.1 -porttia, kaksi USB-C-porttia, Kensington-lukkopaikka ja microSD-kortinlukija.

2) Acer Chromebook 314 (279 dollaria): Acer Chromebook 314:ssä on Intel Celeron N4020 -suoritin, 4 Gt RAM-muistia ja 64 Gt eMMC-tallennustilaa. Vaikka se ei ehkä sovellu pelaamiseen tai moniajoon, se tarjoaa pitkän akunkeston, jopa 10 tuntia.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (alkaen 285 dollaria): ASUS Chromebook Flip CM3 sisältää MediaTek MT8183 -piirisarjan, joka on optimoitu Chrome-käyttöjärjestelmälle. Siinä on kompakti muoto, 12 tuuman IPS-näyttö 3:2-kuvasuhteella ja vaikuttava 16 tunnin akunkesto. Se tukee myös USI-stylus-kynää.

4) Lenovo Chromebook Duet (300 dollaria): Lenovo Chromebook Duet -laitetta voidaan käyttää sekä kannettavana että tablettina. Sen 10.1 tuuman kosketusnäyttö ja kannettava muotoilu tekevät siitä täydellisen tien päällä. MediaTek Helio P60T -piirisarjan ansiosta se tarjoaa jopa 10 tunnin akunkeston.

5) Samsung Chromebook 4+ (300 dollaria tarjoukset): Samsung Chromebook 4+:ssa on 15.6 tuuman näyttö, mikä antaa sille etulyöntiaseman muihin Chromebookeihin verrattuna. Se tarjoaa kokoonpanot, joissa on 4 Gt tai 6 Gt RAM-muistia ja jopa 64 Gt tallennustilaa. On kuitenkin tärkeää huomata, että perinteisellä SSD-levyllä, jossa on 128 Gt tallennustilaa, hinta nousee lähelle 400 dollaria.

Nämä Chromebookit tarjoavat luotettavaa suorituskykyä ja vastaavat opiskelijoiden tarpeisiin edulliseen hintaan. On kuitenkin suositeltavaa tehdä lisätutkimuksia ja harkita henkilökohtaisia ​​vaatimuksia ennen ostopäätöksen tekemistä.

