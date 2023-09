Crew Motorfest: Peliä muuttava karttakokemus

By

Ubisoftin avoimen maailman kilpapeli The Crew Motorfest on esitellyt kartan, joka kääntää peliyhteisön päitä. Toisin kuin useimmat videopelikartat, jotka ovat usein vain käyttökelpoisia, The Crew Motorfestin karttaa ylistetään vuoden 2023 parhaaksi ja siisteimmäksi videopelikartaksi.

Yksi kartan erottuvista ominaisuuksista on sen saumaton integrointi pelimaailmaan. Kun pelaajat tutkivat Havaijin teitä, ramppeja ja kukkuloita, he voivat avata kartan saadakseen paremman kuvan saaresta. Mikä tekee tästä kartasta todella vaikuttavan, on sen täysin 3D ja erittäin yksityiskohtainen esitys. Pelaajat voivat pyörittää karttaa samalla kun autot ja lentokoneet jatkavat liikkumista sen ympärillä reaaliajassa, mikä lisää ylimääräistä uppoamista.

Mutta se ei lopu tähän. Kartan yksityiskohtaisuus on hämmästyttävä. Lähentäminen mihin tahansa saaren osaan paljastaa pelimaailman reaaliaikaisen esityksen, jossa NPC:t tekevät päivittäisiä rutiinejaan ja autot ajavat ympäriinsä. Tämän tason interaktiivisuus ja realismi on harvinaista videopelikartoissa.

Käytännön tasolla The Crew Motorfestin kartta tarjoaa pelaajille hyödyllistä tietoa. Se esittelee teiden yhtymäkohtia, rakennusten muotoja, kukkuloiden sijaintia ja muita maantieteellisiä piirteitä. Tämä yksityiskohtiin huomioiminen ei vain paranna pelikokemusta, vaan myös auttaa pelaajia navigoimaan pelimaailmassa.

Tällaisen vaikuttavan ja hyödyllisen kartan käyttöönotto asettaa uuden standardin videopelikartoille. Se toimii jyrkänä vastakohtana muihin viimeaikaisiin julkaisuihin, kuten Starfieldiin, joka sai kritiikkiä laimeasta ja hyödyttömästä pelin sisäisestä kartastaan.

Ubisoftin innovatiivinen karttatekniikka herättää kysymyksen, mitä muuta he voisivat tehdä sillä. Monet pelaajat haaveilevat jo mahdollisuuksista ehdottaen karttakeskeistä peliä, jossa tutkiminen yhdistyy suosittuihin Ubisoft-peleihin, kuten Assassin's Creediin tai Watch Dogsiin.

Yhteenvetona totean, että The Crew Motorfestin kartta on pelin muuttaja. Se tarjoaa yksityiskohtia, interaktiivisuutta ja hyödyllisyyttä, jota videopelikartoissa harvoin nähdään. Tämä innovaatio asettaa uuden riman pelialan tulevalle kehitykselle.

