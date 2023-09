Zoom herättää huolta sääntelyviranomaisten kanssa Microsoftin kilpailunvastaisesta käytöksestä

By

Zoom Video Communications Inc. on tiettävästi tavannut Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja muiden lainkäyttöalueiden sääntelyviranomaisia ​​ilmaistakseen huolensa Microsoft Corp.:n väitetystä kilpailunvastaisesta käytöksestä. Viestintäohjelmistojen valmistaja on tehnyt yhteistyötä Yhdysvaltain Federal Trade Commissionin (FTC) sekä EU:n, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan kilpailuviranomaisten kanssa viimeisen vuoden aikana.

Zoomin pääasiallinen huolenaihe liittyy siihen, että Microsoft suosii Teams-videoneuvotteluohjelmistoaan hintaniputuksen ja tuotesuunnittelun kautta. Microsoft on joutunut EU:n kilpailunvalvontaviranomaisen tarkasteluun, joka tutkii, rikkoiko Teamsin sitominen yritystuotteisiin kartellisääntöjä. Tutkimus sai alkunsa Salesforce Inc:n viestialustan Slackin tekemä valitus.

Saksan liittovaltion kartellitoimisto on myös käynnistänyt Microsoftia koskevan tutkinnan, joka koskee erityisesti OneDriven ja Teamsin yhdistämistä yrityksen muihin tuottavuusohjelmistoihin. Lisäksi Yhdysvaltain ja Ison-Britannian viranomaiset ovat käynnistäneet tutkimuksia pilvipalveluista, joissa Microsoftin Azure on merkittävä toimija.

Vaikka Zoom oli aiemmin välttänyt käsittelemästä ongelmaa, toimitusjohtaja Eric Yuan totesi äskettäin, että FTC:n tulisi tutkia Microsoftin niputuskäytännöt ja varmistaa oikeudenmukaisuus. Sekä Zoom että Microsoft kieltäytyivät kuitenkin kommentoimasta asiaa tarkemmin.

Zoomin yhteistyö sääntelyviranomaisten kanssa tulee yritykselle haastavaan aikaan, sillä se pyrkii ylläpitämään myynnin kasvua pandemian aikana kokeman nopean laajentumisen jälkeen. Monipuolistaakseen tarjontaansa Zoom on laajentanut palveluvalikoimaansa yrityksille, mukaan lukien Internet-pohjaiset puhelimet, yhteyskeskukset, aikataulut ja tekoäly-avustajat.

Yhteenvetona totean, että Zoom on ryhtynyt toimiin herättääkseen huolensa Microsoftin väitetystä kilpailunvastaisesta käytöksestä sääntelyelimille. Näiden keskustelujen tulokset ja meneillään olevat viranomaistutkimukset määrittävät videoneuvottelu- ja pilvipalvelumarkkinoiden tulevaisuuden maiseman.

