Zoom herättää kilpailunrajoituksia koskevia huolia Microsoftin käyttäytymisestä

Zoom Video Communications Inc. on ilmaissut huolensa Microsoft Corp.:n väitetystä kilpailunvastaisesta käytöksestä tapaamisissa Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja muiden lainkäyttöalueiden sääntelyviranomaisten kanssa. Asiaan perehtyneen henkilön mukaan Zoom on viimeisen vuoden aikana käynyt keskusteluja Yhdysvaltain Federal Trade Commissionin sekä EU:n, Britannian ja Saksan kilpailuviranomaisten kanssa.

Yksi Zoomin esiin tuomista suurimmista huolenaiheista on se, että Microsoft priorisoi Teams-videoneuvotteluohjelmistonsa hintaniputuksen ja tuotesuunnittelun avulla. Yhtiö väittää, että tämä toiminta antaa Microsoftille epäoikeudenmukaisen edun markkinoilla. Microsoft on jo ollut EU:n kilpailunvalvontaelimen valvonnassa, ja se tutkii, rikkooko sen Teamsin yhdistäminen Microsoft 365:een ja Office 365:een kartellisääntöjä.

Vastauksena Slackin kolme vuotta sitten esittämään valitukseen Microsoft ilmoitti äskettäin eriyttävänsä Teamsin Euroopassa 1. lokakuuta alkaen. Myös Saksan liittovaltion kartellitoimisto aloitti maaliskuussa Microsoftia koskevan tutkinnan selvittääkseen sen niputtamiskäytäntöjä ja mahdollista kilpailunvastaista käyttäytymistä.

Viranomaiset Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa ovat myös käynnistäneet tutkimuksia pilvipalveluista, joilla Microsoftin Azure on merkittävä toimija. Näiden tutkimusten tarkoituksena on selvittää, rajoittavatko tietyt Microsoftin, Amazon.com Inc:n ja Alphabet Inc:n käytännöt alan innovaatioita.

Vaikka Teams on Zoomin ensisijainen kilpailija, yritys oli pidättäytynyt keskustelemasta näistä asioista julkisesti viime aikoihin asti. Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference -konferenssin aikana Zoomin toimitusjohtaja Eric Yuan kehotti FTC:tä tutkimaan Microsoftin niputuskäytäntöjä ja korosti oikeudenmukaisuuden merkitystä kilpailussa.

Kun Zoom laajentaa edelleen yrityksille suunnattua palveluvalikoimaansa videoneuvottelujen lisäksi, se pyrkii käsittelemään kilpailunrajoituksia ja varmistamaan reilun kilpailun markkinoilla.

