YouTube toteuttaa muutoksia katsojien ja sisällöntuottajien mainoksiin

YouTube tekee mainontakäytäntöönsä muutoksia, jotka vaikuttavat sekä katsojiin että sisällöntuottajiin. Videonjakoalusta ilmoitti testaavansa pidempiä mainoskatkoja, jotka on ryhmitelty yhteen sen sijaan, että ne olisi jaettu videoon. Tämä muutos perustuu katsojilta saatuun palautteeseen, ja 79 % heistä pitää parempana mainoksia, jotka on ryhmitelty yhteen TV-ruuduilla näkyvää pitkäkestoista sisältöä varten. Lisäksi YouTube tarjoaa näkyvämmän indikaattorin kunkin mainostauon kestosta.

Toinen muutos luovalla puolella on sisällöntuottajien prosessin "yksinkertaistaminen". Aiemmin sisällöntuottajilla oli enemmän valtaa videoissaan olevien mainosten tyypistä ja sijoittelusta. YouTube kuitenkin ottaa nyt käyttöön kaikki mainokset päälle/pois-kytkimen. Kun tämä vaihtoehto on käytössä, YouTube määrittää, milloin ja missä mainoksia näytetään. Jos kytkin on poistettu käytöstä, mainoksia ei näytetä. Videon puolivälissä olevien mainosten sijoittaminen on edelleen tekijän harkinnassa.

YouTuben mukaan yli 90 prosentissa alustan videoista on jo kaiken tyyppiset mainokset käytössä, joten vaikutuksen sisällöntuottajiin pitäisi olla minimaalinen. Alusta väittää, että nämä muutokset tehdään parhaiden käytäntöjen laajentamiseksi sisällöntuottajien yhteisössä ja sisällöntuottajien tulojen optimoimiseksi. Lopullisena tavoitteena on auttaa sisällöntuottajia ansaitsemaan enemmän ja samalla yksinkertaistaa katsojien mainoskokemusta.

On tärkeää huomata, että nämä muutokset vaikuttavat sekä olemassa oleviin että uusiin videoihin alustalla. Pidempien mainostaukojen ja sisällöntuottajien yksinkertaistettujen mainosten hallinnan lisäksi YouTube esittelee myös ostettavia mainoksia, joiden kanssa katsojat voivat olla vuorovaikutuksessa katsoessaan YouTubea televisiostaan.

Kaiken kaikkiaan näiden muutosten tarkoituksena on parantaa katsojien mainoskokemusta ja tarjota sisällöntuottajille enemmän hallintaa ja tulojen optimointia YouTube-alustalla.

Määritelmät:

– Pitkä sisältö: Videot, jotka ovat tyypillisesti pidempiä kuin perinteinen lyhyt sisältö, yleensä yli 20 minuuttia.

– Mainoskatko: Videosisällön tauko, jossa näytetään mainos.

– Ostoksilla tarkoitetut mainokset: Mainokset, joiden avulla katsojat voivat olla vuorovaikutuksessa sisällön kanssa ja tehdä ostoksia suoraan mainoksessa.

