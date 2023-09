Apple Vision Prolla on oma App Store: mitä kehittäjien ja käyttäjien tulee tietää

Apple on virallisesti ilmoittanut, että sen tulevalla VR-kuulokkeella, Apple Vision Prolla, on oma App Store. Yritys on täyttänyt lupauksensa sallia kuulokemikrofonin käyttää iOS- ja iPadOS-sovelluksia uusien visionOS-sovellusten lisäksi. Tämä tarkoittaa, että käyttäjillä on pääsy "satoihin tuhansiin iPad- ja iPhone-sovelluksiin" uusien visionOS-sovellusten lisäksi.

Kehittäjät voivat pian julkaista sovelluksensa Vision Pron App Storessa. Apple aikoo sisällyttää uuden App Storen tulevaan visionOS:n kehittäjäbetaversioon syksyllä. Kaikki luodut uudet iOS- ja iPad OS -sovellukset ovat automaattisesti saatavilla Vision Pron App Storessa, kunhan ne ovat yhteensopivia kuulokkeiden kanssa.

Vaikka Apple odottaa, että lähes kaikki iOS- ja iPad-sovellukset ovat yhteensopivia Vision Pron kanssa, saattaa olla tapauksia, joissa sovellus ei ole yhteensopiva tiettyjen toimintojen tai käyttöliittymäongelmien vuoksi. Tällaisissa tapauksissa kehittäjille ilmoitetaan App Store Connectin kautta, jotta he voivat tehdä tarvittavat säädöt.

Yhteensopivuus iOS- ja iPad OS -sovellusten kanssa antaa Vision Prolle merkittävän edun massiivisen sovelluskirjaston ansiosta. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan ota visionOS:ää mukaansatempaaviin kokemuksiin. Esimerkiksi Netflix on ilmoittanut, ettei sillä ole natiivi Apple Vision Pro -sovellusta julkaisun yhteydessä. Toisaalta Disneyn ja NBA:n kaltaiset yritykset ovat osoittaneet kiinnostusta luoda mukaansatempaavia kokemuksia Vision Prolle.

Vision Pron menestys riippuu viime kädessä siitä, ottavatko kehittäjät ja yritykset käyttöön visionOS:n mukaansatempaavia kokemuksia varten. Jos he tekevät, Vision Pron mukaansatempaavien ja käytännöllisten sovellusten yhdistelmä voi antaa sille etulyöntiaseman muihin VR-kuulokkeisiin nähden. Jos se kuitenkin nähdään yksinkertaisesti Maciksi tai iPhoneksi, joka on kiinnitetty kasvoihin, "tilatietokoneen" vetovoima saattaa olla aluksi rajoitettu.

Lähteet:

– Lähdeartikkeli: [Lisää lähteen nimi]

– App Store Connect: [Lisää URL-osoite]

– Tomin opas: [Lisää URL-osoite]