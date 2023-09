3:4 mittakaavareplica Xbox 360 -konsoli on tulossa Targetiin

Valmistaudu matkalle muistikaistalle upouuden Xbox 360 -konsolin kanssa, mutta siinä on saalis – sinun on rakennettava se itse. Mega, suosittu rakennusalan yritys, on ilmoittanut julkaisevansa Xbox 3 -konsolista 4:360-mittakaavaisen kopion yksinomaan Targetissa. Setti, joka sisältää 1,342 8 osaa, on saatavilla XNUMX. lokakuuta alkaen.

Tämä kopiokonsoli on suunniteltu kiinnittämällä huomiota yksityiskohtiin, ja siinä on täysin irrotettava kiintolevy, kopio 360 ethernet-portista ja toimiva merkkivalo. Se sisältää jopa replica pack-in -pelin: Halo 3. Konsoli avautuu ja paljastaa levyaseman ja muita pääsiäismunia. Väärennetyn Halo 3 -levyn laittaminen konsoliin "aktivoi emolevyn" sarjan kuvauksen mukaan.

Replikasarja osoittaa kunnioitusta alkuperäiselle Xbox 360:lle, jonka estetiikka on sama kuin konsoli, mukaan lukien laatikon muotoilu. Tämä nostalginen kopio vie sinut varmasti takaisin 2000-luvun alkuun, suosittujen pelien ja animesarjojen kukoistusaikaan.

Mega Xbox 360 -replikasarjan hinta on 149.99 dollaria, ja se on tällä hetkellä ennakkotilattavissa Targetin verkkosivustolla. Suuren kysynnän vuoksi ennakkotilaukset ovat kuitenkin jo loppuunmyyty. Jos et pysty varmistamaan ennakkotilausta, voit odottaa sarjan saapuvan Target-myymälöihin 8. lokakuuta.

