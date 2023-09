Xiaomi 13T -sarja: huippuluokan ohjelmistotuki ja vuotaneet renderöinnit

Xiaomi julkaisee odotetun 13T-sarjan Euroopassa 26. syyskuuta. Nämä laitteet ovat Xiaomi-perheen ensimmäiset, jotka saavat uskomattoman ohjelmistotuen, mukaan lukien 4 käyttöjärjestelmäpäivitystä ja 5 vuoden tietoturvakorjauksia. 13T-sarja koostuu kahdesta mallista: Xiaomi 13T ja Xiaomi 13T Pro, joka on myös virallisesti vahvistettu.

Epävirallisesti molempien puhelimien odotetaan debytoivan MIUI 14:llä, joka perustuu Android 13:een, joka on uusin julkisesti saatavilla oleva versio Xiaomin skinistä. Vaikka virallisia teknisiä tietoja ei ole paljastettu, vuodot viittaavat siihen, että 13T Pro on samanlainen kuin Redmi K60 Ultra, jossa on Dimensity 9200+ -piirisarja ja 5,000 120 mAh akku 13 W:n pikalatauksella. Toisaalta tavallisessa 8200T:ssä on Dimensity 5,000-Ultra ja 67 XNUMX mAh akku, jossa on hitaampi XNUMX watin lataus.

Molempien laitteiden huhutaan jakavan useita ominaisuuksia, mukaan lukien 6.67 tuuman 144 Hz AMOLED-näyttö, jonka resoluutio on 1,220 2,712 x 2,600 68 pikseliä. Näytön odotetaan tarjoavan vaikuttavan 5 XNUMX nitin huippukirkkauden. Lisäksi puhelimissa on IPXNUMX-luokitus veden ja pölyn kestävyydelle sekä Gorilla Glass XNUMX -suojaus näytöilleen.

Yksi huomattava ero 13T Pron ja K60 Ultran välillä on kameran tekniset tiedot. 13T-sarjan huhutaan sisältävän 50 megapikselin pääkameran IMX707-anturilla, 50 megapikselin telekameran 50 millimetrin objektiivilla, 12 megapikselin ultralaajakulmakameran 15 millimetrin objektiivilla ja 20 megapikselin selfie-kameran. Mielenkiintoista on, että näissä kameroissa on Leica-brändi, ja kamerasovellus sisältää tavanomaiset Leica-ominaisuudet.

Vuotojen mukaan Xiaomi 13T, jossa on 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa, on hinnoiteltu 700 euroon, kun taas huippuluokan Xiaomi 13T Pro, jossa on 12 Gt RAM-muistia ja 512 Gt tallennustilaa, tulee myyntiin 900 eurolla.

Kaiken kaikkiaan Xiaomi 13T -sarjasta on tulossa erittäin lupaava mallisto vaikuttavalla ohjelmistotuella ja tehokkailla ominaisuuksilla. Fanit ja tekniikan harrastajat odottavat innolla virallista julkaisua saadakseen käsiinsä nämä laitteet.

Lähteet: [lähde]