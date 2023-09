Xbox esittelee Xbox Mastercardin palkitseville pelaajille

Xbox on julkistanut uusimman tarjouksensa pelaajille: virallisen Xbox Mastercardin. Barclaysin myöntämällä luottokortilla käyttäjät voivat ansaita pisteitä päivittäisistä ostoksista, jotka voidaan lunastaa pelejä tai lisäosia varten Xbox-kaupassa. Kortti tarjoaa myös mahdollisuuden muokata sitä käyttäjän pelaajatunnisteella, joka on kaiverrettu johonkin viidestä eri mallista, joissa on Xbox-logo. Kortin saamiseen liittyy kuitenkin joitain rajoituksia. Hakijoiden on oltava Xbox Insiders ja asuttava Manner-Yhdysvalloissa, Alaskassa tai Havaijilla.

Muiden palkkioihin perustuvien luottokorttien tapaan käyttäjät ansaitsevat pisteitä jokaisesta pelaajaluottokortilla käyttämänsä $1:n kohdalla. He voivat ansaita vielä enemmän pisteitä tehdessään ostoksia tietyissä paikoissa. Tämä sisältää 5x pisteen ansaitsemisen ehdot täyttävistä tuotteista Xbox- ja Microsoft-myymälöissä sekä 3x pisteet kelvollisista suoratoistopalveluista, kuten Disney Plus ja Netflix. Kortti tarjoaa myös 3x pistettä kelvollisista ruokailupalveluista, kuten Grubhub ja Doordash.

Yksityiskohdat muista kelvollisista julkisivuista ovat edelleen epäselviä. On esimerkiksi epävarmaa, ansaitseeko pelin sisäisten tuotteiden, kuten Overwatch-kolikoiden, ostaminen Xbox-tilin kautta, ansaitseeko 5x pisteitä. Xbox Mastercard -jäsenet saavat 50 dollarin bonuksen pisteiden muodossa ensimmäisen ostonsa jälkeen ja voivat nauttia kolmen kuukauden ilmaisesta Xbox Game Pass Ultimatesta sekä mahdollisuudesta lahjoittaa se ystävälle, jos he ovat jo Game Pass -jäsen.

Xbox Mastercardin hakemiseksi käyttäjien on tultava Xbox Insideriksi. Tämä voidaan tehdä helposti lataamalla Xbox Insider Hub PC:n Microsoft Storesta tai etsimällä Xbox Insider Bundle Xbox-konsolissa ja asentamalla keskitin. Xbox Insidersin hakuaika alkaa 21. syyskuuta, kun taas muun Yhdysvaltojen on odotettava vuoteen 2024 asti hakeakseen luottokorttia.

