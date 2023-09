Merkitsemättömät mainokset X:ssä herättävät huolta avoimuudesta ja FTC:n ohjeiden noudattamisesta

By

Suositun sosiaalisen verkostoitumisalustan X (aiemmin Twitter) käyttäjät ovat ilmaisseet huolensa nimeämättömien mainosten esiintymisestä syötteissään. Nämä mainokset, jotka näytetään käyttäjille orgaanisina viesteinä, ovat herättäneet keskustelua avoimuudesta ja Federal Trade Commissionin (FTC) ohjeiden noudattamisesta.

Tällä hetkellä on epäselvää, poistiko Elon Muskin omistuksessa oleva X mainostunnisteet tarkoituksella vai onko kyseessä väliaikainen häiriö. Käyttäjät ovat ilmoittaneet nähneensä nämä nimeämättömät mainokset sekä algoritmisesti suositellussa Sinulle-syötteessä että Seurataan-välilehdellä, joka näyttää sisällön vain käyttäjätileiltä, ​​joita käyttäjä seuraa. Tämä tiedon puute on johtanut käyttäjien ja alan asiantuntijoiden kritiikkiin.

Sarah Kay Wiley, adtech watchdog nonprofit Check My Adsin käytäntö- ja kumppanuusjohtaja, korosti ongelmaa ja totesi, että merkintöjen puute johtaa kuluttajia harhaan ja on vastoin FTC:n harhaanjohtavia mainoksia koskevia ohjeita. FTC on aiemmin korostanut maksettujen mainosten selkeän merkitsemisen tärkeyttä kuluttajien harhaanjohtamisen välttämiseksi.

Määrittääkseen, onko viesti mainos, X-käyttäjät voivat napsauttaa tai napauttaa kolmen pisteen kuvaketta viestin oikeassa yläkulmassa. Jos viesti on mainos, lisävaihtoehtoja, kuten "Ei ole kiinnostunut tästä mainoksesta", "Ilmoita mainoksesta" ja "Miksi tämä mainos?" on saatavilla. Käyttäjät ovat huomanneet, että nämä valikkovaihtoehdot näkyvät vain mainoksissa, joissa ei ole tunnisteita, mikä vahvistaa, että X-mainosten paljastamatta jättäminen on tahallista.

Lisäksi X on äskettäin muuttanut mainoksiaan ja kokeillut uusia tunnisteita. Kun perinteinen "Promoted"-tunniste näytettiin twiitin vasemmassa alakulmassa, alusta vaihdettiin pienempään "Mainos"-tunnisteeseen oikeassa yläkulmassa. Joissakin mainoksissa on kuitenkin edelleen Mainostettu-tunniste. Käyttäjien on etsittävä joko tekstin ylä- tai alaosasta, onko kyseessä mainos.

On tärkeää huomata, että nämä nimeämättömät mainokset eivät ole kolmannen osapuolen mainoksia, vaan ne näytetään suoraan X:n mainosalustan kautta. Mainostajat maksavat yritykselle näiden mainosten näyttämisestä sosiaalisessa verkostossa. X ei kuitenkaan tarjoa julkista etikettiä tai ilmoitusta ilmoittaakseen kuluttajille, että viestit ovat mainoksia.

Näiden merkitsemättömien mainosten näyttäminen herättää huolta alustan läpinäkyvyydestä ja FTC:n ohjeiden noudattamisesta. Mainostajat ja tuotemerkit, jotka käyttävät X:ää mainosalustana, voivat joutua vahingollisiin velvollisuuksiin, koska niiden mainoksissa ei ole merkintöjä. Sosiaalisen median mainontakäytäntöjen seurannasta tulee olennaista kuluttajien suojelemiseksi ja alan läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Lähteet:

– Lähdeartikkeli: Mashable

– FTC:n ohjeet mainosten merkitsemisestä

– Check My Ads, adtech watchdog nonprofit