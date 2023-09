Twitter-mainokset havaittiin merkitsemättömiksi käyttäjien seuraavissa syötteissä

By

Twitter, joka tunnetaan nykyään nimellä X, on jäänyt kiinni näyttämättä nimeämättömiä mainoksia käyttäjien Following-syötteissä, mikä herättää huolta harhaanjohtavista mainontakäytännöistä. Selatessaan Seuraa-syötettä Chrome-selaimella TechCrunch havaitsi useita nimeämättömiä mainoksia, jotka sekoittuivat seuraavien tilien tavallisiin viesteihin ja oikein merkittyihin mainoksiin. Tämä tekee käyttäjien vaikeaksi erottaa tavalliset viestit ja mainokset. On epäselvää, onko tämä ongelma häiriö vai tahallinen muutos, jonka tarkoituksena on pettää kuluttajia.

TechCrunchin suorittamissa testeissä havaittiin useita nimeämättömiä mainoksia tileiltä, ​​joita ei seurattu. Ainoa merkki siitä, että nämä olivat mainoksia, oli napsauttaa kolmen pisteen valikkoa viestin oikeassa yläkulmassa. Valikko tarjosi mainokseen liittyviä sitouttamisvaihtoehtoja ja antoi käyttäjille mahdollisuuden suorittaa toimintoja, kuten mykistää tai estää tilin. Jotkut löydetyistä merkitsemättömistä mainoksista liittyivät NFL-joukkueisiin, mikä osoittaa, että se saattaa vaikuttaa monenlaiseen sisältöön.

Merkitsemättömien mainosten ongelma johtuu mainoksen merkintämuotoon heinäkuussa tehdystä päivityksestä X, jossa näkyvämpi "Promoted"-tunniste mainosten alaosassa korvattiin pienemmällä "Mainos"-tunnisteella viestin oikeassa yläkulmassa. Kriitikot väittivät, että tämä uusi sijoittelu teki mainoksista vähemmän havaittavia. Uudella merkintämuodollakin mainokset kuitenkin silti teknisesti merkitty sellaisiksi.

Mainosten tarrojen puute näissä mainoksissa herättää huolta harhaanjohtavista mainontakäytännöistä ja on saanut sääntelyviranomaiset, kuten Federal Trade Commission (FTC), vaativat tutkintaa. Jotkut asiantuntijat uskovat, että X:tä pitäisi vaatia paljastamaan kaikki näiden mainosten kautta kerätyt tiedot, ja hänelle on määrättävä sakkoja ja sanktioita. Ongelma herättää myös kysymyksiä X:n mainoksilla tuetusta mallista ja siitä, voiko se ylläpitää tehokkaasti "tuotemerkin turvallista" sivustoa mainostajille.

Merkitsemättömät mainokset näyttävät olevan jatkuva ongelma, sillä niitä koskevia valituksia on raportoitu aiemmin. Tilanne voi houkutella viranomaistutkimuksia Yhdysvaltojen ulkopuolelle, mikä vahingoittaa X:n mainetta entisestään. Tämä ongelma heijastelee negatiivisesti myös X:n äskettäin palkattua toimitusjohtajaa Linda Yaccarinoa, joka liittyi yritykseen kesäkuussa tavoitteenaan vakuuttaa mainostajia ja parantaa tuloja. X:llä ei kuitenkaan ole enää viestintäosastoa käsittelemään lehdistökyselyitä.

Vastauksena tiedusteluihin X lähetti automaattisen sähköpostivastauksen, jossa hän ilmoitti olevansa kiireinen ja palata myöhemmin.