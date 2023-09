World of Warcraft julkistaa Guardians of the Dream Patchin

World of Warcraft on julkistanut odotetun tulevan korjaustiedoston Guardians of the Dream, joka esittelee jännittävää uutta sisältöä pelaajille. Tämä merkittävä korjaustiedosto sisältää uuden vyöhykkeen, haastavan raidin ja uuden Mythic+ Dungeonsin joukon.

Guardians of the Dreamin kohokohta on uusi vyöhyke, joka vie pelaajat syvälle Emerald Dream -nimellä tunnettuun mystiseen maailmaan. Tämä henkinen ulottuvuus on ollut osa Warcraftin perinnettä pitkään, ja pelaajat kohtaavat rajuja primalistisia voimia, joita johtaa mahtava Fyrakk, tulen ruumiillistuma. Tähän ennennäkemättömään maailmaan uskaltautuminen testaa seikkailijoiden taidot ja rohkeutta.

Paikka esittelee myös Amirdrassil-hyökkäyksen, jännittävän kohtaaminen Druids of the Flamen kanssa. Tämä raid tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen, sillä pelaajat saavat mahdollisuuden ratsastaa lohikäärmeillä, kun he jahtaavat lentäviä liekkidruideja, jotka aiheuttavat tuhoa Emerald Dreamissa. Kehittäjät ovat kuitenkin varovaisia ​​mekaniikasta ja aikovat testata kohtaamista laajasti ennen sen julkaisemista live-pelissä.

Lisäksi korjaustiedosto sisältää päivitetyn Mythic+ Dungeon -poolin kaudelle 3. Pelaajat voivat odottaa Emerald Dream -teemaisia ​​vankityrmiä aikaisemmista laajennuksista, kuten Darkheart Thicket ja The Everbloom. Lisäksi Dawn of the Infinites megadungeon on jaettu kahteen siipeen, mikä tarjoaa pelaajille haastavampaa sisältöä.

Satunnaisille pelaajille on tarjolla runsaasti ulkoilua. Patch esittelee kolmen julkisen tapahtuman syklin: Superbloom, joka on saanut inspiraationsa Overwatchin hyötykuormakartoista, maataloustapahtuma, jossa pelaajat voivat kerätä valuuttoja ja palkintoja, ja Emerald Bounty, jossa pelaajat kylvävät siemeniä ja katselevat niiden kasvavan puita tarjoten ainutlaatuisia palkintoja.

Pelaajat voivat kokeilla uutta korjaustiedostoa PTR:ssä (julkinen testialue) myöhemmin tällä viikolla. Jännittävällä uudella sisällöllään Guardians of the Dream lupaa tarjota World of Warcraft -pelaajille jännittävän ja mukaansatempaavan kokemuksen Emerald Dreamista.

